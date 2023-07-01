楊丞琳5種教科書級牛仔穿搭　闊腳褲、Oversize牛仔褸1件穿足四季

在大家印象中女明星穿搭總是遙不可及，這也是為何楊丞琳會被稱為「行走穿搭教科書」的原因，她總是能透過實穿的基本款搭配出充滿新意的日常OOTD，並不藏私地把穿搭撇步分享給粉絲們。



今天小編就要來分享5個必學的丹寧私服搭配，像是顯瘦闊腳褲、連身褲和一年四季都能穿的Oversize外套！

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連身褲

許多女孩都會連身褲避之惟恐不及，但其實連身褲就跟洋裝一樣是懶人系穿搭的必備首選，除了能讓你一件搞定所有穿搭煩惱之外，還可以像楊丞琳一樣透過腰帶去改變身材比例，讓腿看起來更長，而這件連身褲正好也搭配了最hit的寬領片設計再搭配Celine老花包更是畫龍點睛！

刷毛丹寧外套

微涼初秋該怎麼穿？楊丞琳身上這件刷毛外套絕對不會讓你失望，一來穿在T恤外足夠保暖、二來造型性十足，相信這也是為何這件單品在她的個人Instagram上出場率這麼高的原因，至於版型上我們也建議大家可以優先選擇Oversize，透過上寬下窄的輪廓去創造修身效果。

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高腰闊腳褲

即便是女明星，她們也跟一般女孩一樣有許多穿搭煩惱，像楊丞琳就曾說過自己深受梨形身材的困擾，因此她會特別注意下身搭配。這也是為何比起緊身窄管褲，我們更常看到她選穿寬褲的原因，而這套短背心搭配高腰闊腳褲的造型，就是她非常經典的搭配方法，大家一定要學起來！

開衩窄裙

顯瘦！顯瘦！顯瘦！絕對是所有女孩在服裝技巧上唯一的要求，所以小編想推一件能讓你立刻開外掛的單品就是開衩窄裙，而且一定要指定是高腰魚尾款。透過窄裙不僅能束岀腰線，更能創造出宛如沙漏型身材的完美視覺比例，無論你是蘋果型或梨型女孩都能輕鬆駕馭！

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Oversize外套

穿著需求會因應一年四季改變，但有些搭配性單品卻完全不會受到氣候影響，特別是這種進出冷氣房能穿的外套型單品，這也是為何許多女孩習慣隨時帶一件針織開襟衫在身邊的原因。透過楊丞琳的示範，我們也希望大家能有更多選擇，像是一件百搭Oversize丹寧外套就很不錯！

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