楊丞琳女團4 in Love解散21年　4女激罕同框照震驚全網：不會老

台灣女團「4 in Love」由楊丞琳與冷嘉琳、黃小柔、張棋惠4人組成，2000年成軍，共發行過兩張專輯，於2002年宣布解散。8月1號楊丞琳曝光團員近照，照片一出網友們忍不住驚呼：「不會老的組合！」。



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楊丞琳1號在微博曝光與「4 in Love」其他成員的聚會照片，照片中只見4人擺出許多姿勢拍照，雖然團體已解散21年仍有深厚情誼，讓網友們佩服大讚：「好喜歡這樣子的友情」、「時隔多年的友情，真的好羨慕」、「四個人狀態好好啊」、「黃小柔狀態越來越好了」。

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