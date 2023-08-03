楊丞琳女團4 in Love解散21年 4女激罕同框照震驚全網：不會老
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣女團「4 in Love」由楊丞琳與冷嘉琳、黃小柔、張棋惠4人組成，2000年成軍，共發行過兩張專輯，於2002年宣布解散。8月1號楊丞琳曝光團員近照，照片一出網友們忍不住驚呼：「不會老的組合！」。
【圖輯】點圖放大看二十多年前後對比及更多楊丞琳靚相👇👇👇
+30
楊丞琳1號在微博曝光與「4 in Love」其他成員的聚會照片，照片中只見4人擺出許多姿勢拍照，雖然團體已解散21年仍有深厚情誼，讓網友們佩服大讚：「好喜歡這樣子的友情」、「時隔多年的友情，真的好羨慕」、「四個人狀態好好啊」、「黃小柔狀態越來越好了」。
【同場加映】楊丞琳難抵跳舞表情被恥笑咁反擊 10年專業舞者提3點嘲川劇變臉（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
李玟Coco去世｜王力宏王心凌楊丞琳蕭亞軒向歌后致哀 發文超催淚楊丞琳5種教科書級牛仔穿搭 闊腳褲、Oversize牛仔褸1件穿足四季楊丞琳演唱會被扯甩底褲 驚呼「很危險」老公李榮浩目睹全程楊丞琳二度反擊負評「我沒有不會跳舞」卻遭陳沂追擊唱功：她缺氧楊丞琳批舞者表情太苦「都皺著眉」網民挖出昔日跳舞片：打臉自己楊丞琳難抵跳舞表情被恥笑咁反擊 10年專業舞者提3點嘲川劇變臉
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】