楊丞琳演唱會被扯甩底褲 驚呼「很危險」老公李榮浩目睹全程
撰文：聯合新聞網
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楊丞琳「LIKE A STAR」巡演昨晚在小巨蛋邁入第二場，老公李榮浩一早自西安啟程，轉機後抵台準時入場，在包廂內站著緊盯台上的老婆，除了用手機記錄一切，並熱情地朝台上揮手，舉止如大鐵粉。而工作人員則將李榮浩的打氣花籃搬進後台，上面甜蜜寫著「老婆」，她只想好好珍藏，相當符合夫婦的低調作風。
如同前晚第一場，楊丞琳昨晚繼續上演一分鐘換裝秀，團隊一個不小心太用力，讓她驚喊「我的內褲」，表示工作同仁情緒太激動，導致內褲跟安全褲一起被拉扯下來，她不禁直呼很危險。她的「純白女力」造型採中空設計，大秀23吋蜜蜂腰及川字腹肌，她說：「換這樣比較涼快，也比較能夠嶄露身材。」
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至於新專輯進度，她說這次邀來陳君豪擔任音樂總監：「他本身炙手可熱，也是金曲獎常勝軍，我們從《為愛啟丞》巡演認識到現在，那時他是我的結他手。」
昨包含林依晨、曾國城、吳姍儒與老公、歐陽妮妮、邵雨薇、徐譽庭等人到場朝聖，面對近日演藝圈吹起的「# me too」風暴，曾國城低調表示先不聊這個，接著迅速進場。
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