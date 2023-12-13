成龍訴說與鄧麗君3年情　相知相惜卻有緣無份　最後因一事分開

69歲武打巨星成龍憑將喜劇元素融合武學的表演風格，在國際影壇舉足輕重，更在2016年榮獲奧斯卡終身成就獎，創下首位華人抱回該獎的紀錄，近年則鮮少在螢光幕前露面。



日前他在自傳書籍《我是成龍》訴說精彩一生，當中提及和鄧麗君3年轟轟烈烈的戀情，不少網友認為鄧麗君被成龍傷得最深，而成龍也坦承愧對過女方，更披露錯過臨終前鄧麗君的電話，令他懊悔不已，也改變了他一生的習慣。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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若談起成龍與鄧麗君的戀情，得追溯成龍1980年前後初次闖蕩荷李活時期。當時他拍攝《炮彈飛車》、《威龍猛探》等一系列低成本西部片，在準備拍攝新片《殺手壕》期間，某天跟朋友到當地迪士尼遊玩，碰巧在路上遇到鄧麗君，成龍描述當時兩人愣了一下，但因為沒有很熟，打過招呼就各走各的。巧妙的是，兩人過2天又在電影院撞見，於是閒聊之下發現兩人住處鄰近，隨後也互換了聯絡方式。

據《我是成龍》記載，兩人之後開始維持密切的聯繫，不僅一起在路上玩滾軸溜冰，還會去海邊散步、拍照、用餐，享受獨處時光，成龍更說道：「每天看到她，是當時唯一開心的事情。」猜測鄧麗君或許也有同樣的心思。

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不過成龍為拍戲緣故，之後就和鄧麗君分別，但在臨走前答應對方會去台灣找她，而成龍也實踐諾言，坦承在回港為電影《龍少爺》到台灣出外景，有大部分是私心想去找鄧麗君。到了台灣，兩人也再續前緣，低調交往，成龍經常會悄悄到鄧麗君表演台下支持，小倆口相當甜蜜。

不過，成龍透露從小內心自卑，會不自覺歧視有錢小孩，且是名副其實的大男人主義，經常在上流社會格格不入，像是在高檔餐廳約會時，故意做出野蠻行徑，而這也造成和鄧麗君的愛情出現裂痕，甚至某晚鄧麗君準備要離開台灣一陣子，想要私下向成龍道別，但成龍卻為了裝威風，於是和其他兄弟繼續聊劇本，將鄧麗君晾在一邊，而鄧麗君也在中途氣憤離去後，打電話罵成龍：「Jackie（成龍英文名），我看你不需要我，你就跟你的兄弟們在一起吧！」隔天更寄給他一盒卡帶，正是鄧麗君知名歌曲〈把我的愛情還給我〉。

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在分手幾個月後，鄧麗君曾和成龍經紀人見面，當時鄧麗君透露：「你知道嗎？我恨死他（成龍）了。」之後在某次頒獎典禮，成龍還擔任秘密嘉賓頒獎給鄧麗君，台上一度上演你追我跑，之後在成龍懇求下，鄧麗君才停下來領獎，但不願和成龍握手。過幾年後，成龍和鄧麗君再度於酒店門口相遇，但彼此沒有講話，在相望數秒後，雙方簡單點頭微笑道別。

直到1995年5月，鄧麗君當時因氣喘頻繁發作，已和外國攝影師男友保羅移居泰國清邁，在臨走前，她曾打電話給成龍，但成龍當時人在國外，接到電話的助理也告訴成龍要回電，只不過成龍忙於手邊工作忘記，隔沒多久便捎來鄧麗君死訊，讓成龍錯愕又痛心，這也讓成龍養成一種習慣，若有人致電希望他回電，他都會立刻撥回去。2002年，成龍在大陸發行一首兩人合唱的歌曲〈我只在乎你〉，道盡對鄧麗君的虧欠和思念。

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