周杰倫演唱會｜成龍做嘉賓唱〈聽媽媽的話〉曬歌喉　粉絲大飽耳福

日前周杰倫才撇清巡演受困道具鐵球中，讓粉絲鬆口氣。《嘉年華世界巡迴演唱會》馬不停蹄9日在天津舉辦第三場，這回迎來超重量級嘉賓成龍大哥！影壇巨星和樂壇天王的世紀同台畫面，讓全場4萬多名觀眾激動萬分、驚喜不已！



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演唱會進行到一半，周杰倫唱道〈千里之外〉時，成龍突然從一旁的舞台緩緩升起，跟著唱「我送你離開千里之外，你無聲黑白…」驚喜現身，影壇巨星和樂壇天王的世紀同台，讓全場四萬民粉絲尖叫聲不斷！兩人在台上大力擁抱，成龍大哥直呼：「歌迷的尖叫聲太震撼了！」周杰倫說：「大哥要不要再感受一下？」隨即喊起：「快使用雙截棍！」接著將麥克風朝向歌迷，全場粉絲整齊劃一地喊：「哼哼哈兮！」成龍大哥也說：「下次我來打醉拳，呼呼哈兮！」展現好默契！

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難得請到重量級嘉賓，周杰倫把握機會，邀請成龍：「可不可以再來一首歌？」沒想到，成龍立刻打趣說：「哪有來一首的？你下去換衣服，我一個人唱了！」最後在周杰倫的提議下，兩人合唱〈聽媽媽的話〉，一代武打巨星成龍用渾厚溫暖的歌聲詮釋起〈聽媽媽的話〉別有一番風味，兩人難得的合唱，讓歌迷是大飽耳福！

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