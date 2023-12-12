周海媚離世｜1993年憑一經典獲封全港情人　顏值不輸現今一線女星

57歲周海媚已於昨（11）日過世，享年57歲。周海媚的工作室稍早也證實這項噩耗；而擁有「最美周芷若」稱號的她，過去也曾與周星馳、梅艷芳演出《逃學威龍3》，她當時的美貌更被讚是「全港情人」。



周海媚於1985年參加香港小姐選美出道，後拍攝過多部經典戲劇，如《流氓大亨》、《義不容情》和《天地豪情》等，成為90年代港產片女神之一，並在1993年成為「歌神」張學友經典歌曲〈吻別〉的MV女主角；而周海媚1994年在《倚天屠龍記》飾演周芷若爆紅，被封為「最美周芷若」邁入演藝事業巔峰。

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事實上，在演出《倚天屠龍記》之前，周海媚1993年曾演出電影《逃學威龍3之龍過雞年》，她當時的超高顏值和演技也讓不少電影迷留下深刻印象，更讓她獲得「全港情人」封號。

周海媚在《逃學威龍3》飾演女秘書「程文靜」，而她在片中的穿搭風格至今看來仍相當時髦又不失性感，也被許多觀眾認為，這是她在「周芷若」之前，最美、且最大膽的角色。

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也有影迷認為，周海媚當年的顏值絲毫不輸給現今眾多一線女星，紛紛在回顧影片時留言：「周海媚年輕時的顏值絕了」、「年輕的時候真的很美」、「當年演小秘書好美啊」；也有網友表示：「媚姐太性感啦、海媚我可以」、「她和梅艷芳的CP當年我嗑到了」、「以前港星五官很精緻漂亮且各具特色」等留言。

此外，11日微博突爆出周海媚因紅斑性狼瘡過世的消息後，有網友翻出她過往的言論以及訪談，表示她早在2021年就親口反駁罹病傳言，更曾自白身體的疾病只是「血小板低下」，強調「我沒有病，請別相信謠言」。不過今（12）日晚間，周海媚的工作室發出聲明：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」，證實了在網路瘋傳1天的噩耗。

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