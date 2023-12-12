周海媚離世｜演活《倚天屠龍記》最美周芷若 獲金庸賞識贈厚禮
撰文：中天新聞網
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擁有「最美周芷若」封號之稱的周海媚驚傳過世，享年57歲。工作室今（12）日晚間證實「因病醫治無效」離開了我們，願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！
周海媚1985年參加香港小姐，雖未能晉身決賽，但經無綫電視邀請及試鏡後進入電視藝員訓練班，隨後成為無綫電視合約成旗下藝員，才出道，之後便參演同年台慶劇《楊家將》，不過卻尚未達到演藝高峰。
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周海媚真正走紅是在電視劇《倚天屠龍記》中周芷若一角，打開了在台灣及內地的知名度，該角色亦成為了她演藝生涯中最有代表性的角色之一。周海媚所飾演的周芷若無論是外在容貌與裝扮、臉部表情與眼神、個性和行為舉止、內心的感情戲，都宛如周芷若活生生的從書中走出來，迄今依然是他人無法超越的演藝成就。
周海媚完美的演出詮釋了前後個性差異極大，而且心理狀態十分複雜，被公認為極難表演的周芷若一角，憑藉此劇便奠定了她在華人演藝圈中不可動搖的演藝地位。周海媚甚至在戲劇播出後，獲得金庸所贈的親筆簽名倚天屠龍記小說，沒想到演藝事業，如此風光偉業，如今卻傳出離世消息，讓粉絲相當不捨又難過。
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