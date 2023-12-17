周也｜8件事認識95後大陸人氣小花　母胎美女獲封「小章子怡」

近期周也搭檔王星越主演的重生古裝劇《為有暗香來》正在放映中，飾演香藥世家的督管之女「華淺」的周也，神秘清冷氣質讓她收穫不少粉絲。



想知道更多關於她的大小事嗎？儂編這就盤點了8件事讓你更認識這位「小章子怡」！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、錄取頂尖表演科班成校花

1998年5月20日出生於重慶市的周也，高中就讀惠州市華羅庚中學。高三時因為文化課成績優異，她選擇轉讀傳媒班，並臨時決定參加藝考，最終以全國排名第36名的優異成績被「中國電影人才的搖籃」北京電影學院錄取，與《好先生》關曉彤、《你給我的喜歡》王子奇同班，且剛入學她就被稱為「北電校花」，之後再憑氣質出眾的畢業照一度登上微博熱搜！而且周也甚至是惠州首位被北影表演系錄取的學生，可見顏值、實力都備獲肯定！

二、母胎美女受封「小章子怡」

周也出道前就因清冷外貌神似章子怡而被封「小章子怡」，而此封號一直伴隨著她進入娛樂圈。從小時候的照片就不難看出周也的精緻五官與空靈氣質，最近被挖出的素顏證件照更是美到出圈。周也曾在綜藝節目《中餐廳》裡與爸媽同框，雖然周也父母已年過半百，但依然看得出二位的神顏值，媽媽更是典型美人，眼睛大又有鵝蛋臉，周也與胞姊亦曾一同拍攝雜誌，網友紛紛大讚母女三人都是美人胚子！

三、出道首年即入圍最佳女配

2019年在電影處女作《難以置信》擔當主演的周也，於同年出演了榮獲國際多項大獎的電影《少年的你》，她在片中飾演「魏萊」，該角色表面上是個漂亮乖巧的富家女，實為校園欺凌的施暴者。周也將天使與惡魔演繹得淋漓盡致，讓不少觀眾恨得牙癢癢，也引發大眾關注，而此角色更讓僅僅出道一年的她入圍中國電影金雞獎與百花獎最佳女配，可說是鋒芒畢露。

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四、透徹理解《山河令》角色、憑「顧湘」爆紅

周也在爆款BL武俠劇《山河令》中飾演生性善良卻又古靈精怪的「顧湘」。在一次訪談中，周也提及：看完劇本後非常喜歡顧湘，也去看了小說，覺得她人設很好、很讓人心疼，因此想把這個角色演好。透過對角色的完美理解，周也在與多人競爭下得到製片方青睞。當被問到跟顧湘身上最像的地方是什麼？她表示：「我們兩個都是非常直，然後也都挺樂觀的。遇見不平的時候也會上去。」周也總是能夠用第一人稱的角度回答出每個關於角色心境的問題，可見她爆紅絕非偶然！

五、搭檔侯明昊、王鶴棣CP感滿滿

周也與侯明昊合作主演的古裝奇幻仙俠劇《護心》中，兩人分別飾演玄門修仙少女「雁回」以及千年靈龍「天曜」，劇中許多高甜名場面讓這對「天雁蜜語CP」話題度飆升，片尾感人又美好的大結局更是令粉絲意猶未盡。而在《戰火中的青春》中周也則搭檔王鶴棣，兩人同框畫面也令人賞心悅目、很有CP火花，不少粉絲都求兩人有機會能二搭合作！

六、纖細骨相、多樣風格輕鬆駕馭

在 Dior 2023 秋冬成衣系列時裝秀中，可以發現原來周也除了日常清秀的初戀妝容，竟然也能駕馭桃粉色濃妝跟厚瀏海，纖細的四肢與巴掌大的臉蛋，在秀場中想不注意到都難。女團風亮片妝加上小辮子、蝴蝶結，周也一樣能輕鬆駕馭、毫無違和感！儂編看了只有羨慕的份，真的非常漂亮～

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七、綜藝中展現爽朗性格

在真人秀《現在就出發》當中，周也與范丞丞在河中漂浮草地上玩起剪刀石頭布，猜輸後兩人先後在笑鬧中甘願落水，互懟起來的化學反應真的既可愛又搞笑～在《你好，星期六》中的默契挑戰時，侯明昊想和周也擊掌，結果她因為背對沒看到，後來轉過身周也不知所措的大笑並向侯明昊擊掌，傻呼呼的開朗模樣真的超圈粉！

八、待播劇接二連三、未來潛力無限

周也在近期熱度持續飆升的古裝女性勵志言情劇《為有暗香來》中飾演女主角華淺，劇中講述因一念之差犯錯後，在對她一片痴心的香藥家主仲溪午的幫助下，一步步改過自新，獲得救贖的故事。除了上述代表作之外，周也接下來還有兩部劇待播，分別為與檀健次搭檔、未播先火的《很想很想你》，還有《別對我動心》與林一共組「最萌身高差CP」。出道不久的周也在影劇圈已經有多部代表作，可見這位95後人氣小花未來的潛力無限！

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