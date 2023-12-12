孫德榮患膀胱癌8年懶定期覆診　食嘢完全唔戒口　一原因入急症室

孫德榮當年發現罹患膀胱癌3期，經歷2次大手術及連續3個月化療，他前前後後共做了30次放療、6次化療，但最終仍逃不過摘除下體、要裝人工膀胱的命運，當初他苦不堪言，但如今身體狀況已經無大礙，不過8年來他經歷過2次尿管堵塞的驚險過程，「這無法避免，就是要與疾病共存」，認為能好好活著就很感恩。



孫德榮經歷過生死關頭，如今他看來生龍活虎，完全看不出來曾是癌症病人，問他現在還有固定回診嗎？他笑回「我很懶，所以我偶爾去一下醫院，被醫生抓到了，就開一堆檢查單，但我都沒去」，他認為命是上天給的，「上天想讓你活，你就不會死，上天想讓你死，你一天都沒辦法活。」而他健康的秘訣就是開心吃美食，完全不忌口。

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不過他的人工膀胱畢竟是由大腸做的，還是有不方便的地方，「前陣子我掛急診，就是因為大腸分泌黏液太多太大塊，堵住輸尿管，就必須去醫院通，通尿管超級痛，插進去這麼深，這是我8年來第2次，大腸液太大塊，這就是要跟它和平共處，只要我用力小便上不出來，就是堵住了。」如果拖再久，腎臟就有泡在尿裡面的風險，不可不慎。

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