劉詩詩吳奇隆傳婚變後微博突留22字「一直都很清醒」疑有弦外之音
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
吳奇隆和劉詩詩自2015年結婚後，屢次傳婚變，近日隨著劉詩詩新戲開播成功，離婚傳言更是甚囂塵上，有一說兩人已在談離婚財產。雙方至今沒有發聲，但劉詩詩9日突然在微博寫下：「想當一棵樹，如意一直都很清醒，她知道自己在做什麼」，網友猜測是否回應婚變消息。
劉詩詩凌晨突發出一棵樹的照片，寫下：「成為一棵樹」，「如意一直都很清醒，她知道自己在做什麼」。有人猜測應是她被刪戲一事做出回應，即便如此，還是引發網友開始猜測是否有弦外之音？
【圖輯】點圖放大重溫吳奇隆劉詩詩二人合照及更多女神靚相👇👇👇
+24
不過也有粉絲回應可能和她演出的《一念關山》戲份刪減有關，有粉絲探班親證劉詩詩拍了許多次的鏡頭，最終播出時卻變成替身，讓粉絲怒批「情節鏡頭被劇方一剪沒」、「抹殺她熬夜的工作成果」。
【同場加映】Angelababy黃曉明宣布離婚 盤點7對難敵七年之癢藝人夫婦（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+11
劉詩詩傳婚變 一男星深夜PO二人合照事後秒刪 網民：原地結婚！吳奇隆劉詩詩疑婚變 陸網瘋傳已在分割財產：破裂得不可調和一念關山｜劉詩詩女神歸位拍古裝劇 開播收視出爐打破愛奇藝紀錄劉詩詩疑斷崖式衰老 代言CHANEL不獲重視 網民一睇現場照：太扯劉詩詩有望重奪「古裝第一美女」封號！盤點七位35+最有仙氣演員5動作練成天鵝頸 同款劉詩詩、迪麗熱巴 改善含胸駝背、烏龜頸
延伸閱讀：
Ultra Taiwan2.6萬人朝聖！電音才子讚台灣美麗的國家
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】