劉詩詩吳奇隆傳婚變後微博突留22字「一直都很清醒」疑有弦外之音

吳奇隆和劉詩詩自2015年結婚後，屢次傳婚變，近日隨著劉詩詩新戲開播成功，離婚傳言更是甚囂塵上，有一說兩人已在談離婚財產。雙方至今沒有發聲，但劉詩詩9日突然在微博寫下：「想當一棵樹，如意一直都很清醒，她知道自己在做什麼」，網友猜測是否回應婚變消息。



劉詩詩凌晨突發出一棵樹的照片，寫下：「成為一棵樹」，「如意一直都很清醒，她知道自己在做什麼」。有人猜測應是她被刪戲一事做出回應，即便如此，還是引發網友開始猜測是否有弦外之音？

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不過也有粉絲回應可能和她演出的《一念關山》戲份刪減有關，有粉絲探班親證劉詩詩拍了許多次的鏡頭，最終播出時卻變成替身，讓粉絲怒批「情節鏡頭被劇方一剪沒」、「抹殺她熬夜的工作成果」。

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