2023內地三男星捲桃色醜聞　蔡徐坤遭軟封殺陳飛宇暖男形象破滅

2023年即將過去，回顧今年圈中發生的大小事，不得不提以下這三位內地人氣小鮮肉，他們全因感情問題而人氣急跌，甚至遭到封殺，演藝前途不太樂觀。

蔡徐坤﹑陳飛宇﹑陳牧馳因為感情問題而人氣急跌。（蔡徐坤微博圖片﹑陳飛宇微博圖片﹑陳牧馳微博圖片）

蔡徐坤被爆叫女粉絲墮胎

在今年6月蔡徐坤被爆與一名女粉絲C關係親密，甚至發生了關後。事後C女告知懷孕，想不到遭到男方叫墮胎。而蔡母得知後，懷孕C女有敲詐勒索的嫌疑，便請私家偵探調查對方，更被指想用50萬人民幣打發對方。

事件愈鬧愈大後，蔡徐坤在微博發文承認與C女曾有過交往，表明二人是屬自願交往，不存在外傳「強制墮胎」、「女方為未成年」等說法。他亦強調二人之間的私事已在2021年妥善解決，從此沒有進一步的糾葛，他表示：「這個教訓對我來說是慘痛的，這兩年的時間裏，我也在自責和奧悔中，再次向一直支持信任我的歌迷們道歉，向一直關注我發展與成長的媒體朋友們道歉，今後，我會嚴格約束自己的言行，接受大眾和社會監督。」

正因為此事，蔡徐坤的乖孩子形象嚴重受挫，不少網民意想不到他是這樣的人，甚至被指駡他是「渣男」，更被發現央視網站、App，社交網等平台，將有關他的作品下架。還有其主持的綜藝節目《奔跑吧》鏡頭遭到打格，年尾舉行的各大時尚活動、頒獎禮亦不見其蹤影等，演藝事業被封殺，影響非常之大。

陳飛宇不雅照流出 被爆與已婚粉絲關係親密

知名導演陳凱歌的兒子陳飛宇，在2月份的時候被爆出有不雅照流出，而對比照片中的男子，臉部特寫、嘴角的痣等，被指像極了他本人，而同床女子則被爆是已婚網紅「是亦琳啊」，他們自2021年交往，在長沙某酒店多次發生關係，震驚不少網民。

事後，已婚網紅「是亦琳啊」被起底，被指是陳飛宇與歐陽娜娜拍攝電影《秘果》時期的站姐（偶像應援站管理者），而陳飛宇的全國後援會亦採訪過她，所以部分網民指出他們是偶像與粉絲關係。事件發生後陳飛宇透過工作室發出聲明，承認床照男子是自己，亦表明與女方交往時二人同屬單身，女方其實是在分手後隔年才結婚的。而有指陳飛宇身邊的工作人員爆料，女方一直以來都拿床照作出威脅，認為他是被人設局。

另外，有傳陳飛宇的母親陳紅曾想拿出200萬人民幣幫兒子解決事件，但最後雙方沒有談攏之下，女方的老公就將床照賣給狗仔。

因不雅床照導致陳飛宇暖男形象急跌，雖然如此但其未被封殺，不少網民就覺得他有後台，所以未遭到完全封殺。而有網民更認為問題不大，表示當時男未婚女未嫁，純屬男女朋友交往性質，又不是做一些違法行為，他是被人爆料而已。

陳飛宇床照中流出。（超能攝影陽陽微博圖片）

《封神》陳牧馳因連環桃色醜聞人氣急跌

今年推出的電影《封神》大受歡迎，隨之而來捧紅劇中不少演員，其中一位就是飾演殷郊的陳牧馳。隨後他就被爆出曾閃婚閃離的往事，而對於此事他亦承認：「確實曾有過一段婚姻，後面是和平分手的，沒有孩子。」沒想到之後再被爆搭上已離婚的「富婆」陳冰，爆出二人已在同居階段，隨時結婚。

更令人意想不到的是，他被爆同是演員的吳楚一疑同性關係親密。事緣吳楚一開直播揭發同他的關係，自爆二人曾是多年同居室友，直到有一次陳牧馳在車上對他做了親密舉動，親吻了他一下，對方還帶他看電影《斷背山》，當下他不太清楚與對方是甚麼關係，總覺得不太正常。

而吳楚一當時已離婚育有一名兒子，為了養育兒子與當時不紅的陳牧馳更去跳鋼管舞賺錢，他亦附上轉給陳牧馳的帳款記錄，還有他的微信聊天記錄等，證明自己沒有說謊。而吳楚一之所以爆料，是因為陳牧馳做不到他曾發誓的內容，再加上對方的粉絲一直攻擊他，最終令他忍無可忍爆料，他亦表明：「為什麼敢做不敢當。」而陳牧馳一方對於事件一直避而不談。

吳楚一爆出微信聊天信息﹑轉帳給陳牧馳款項記錄。（影片截圖）

吳楚一的毁滅式爆料最終令到陳牧馳人氣急跌，令不少粉絲對其相當失望，甚至退粉。而對於《封神2》有傳會刪除他的戲份，需要再進行補拍完。另外，原本傳出其參演劇集《風華奇友錄》（原名：《偽宋殺手日志》遭換角等，演藝事業受阻，影響非常之大。