新聞女王｜陳山聰演輕度弱智挑戰大　客串三日攰爆：同30集冇分別

無綫與優酷聯合製作推出的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，而在今（22日）晚將連續兩小時播出第25集及第26集大結局，一班主要演員與幕後製作組還更移師澳門與現場觀眾齊齊睇結局歡渡冬至。

《新聞女王》大受歡迎。

網民媲美《大時代》經典角色方進新

今晚（22日）播出的大結局壓軸登場個案人物就是陳山聰飾演輕度弱智爸爸賴志雄與女兒的故事。因女兒嘉嘉離奇墮樓身亡兼一直求助無門，他最終捲入持刀及炸彈脅持人質事件，其間他更因受刺激令場面一度失控，牽涉其中的Man姐（佘詩曼飾）因而身陷險境。

而播出大結局在優酷平台已率先播出，陳山聰演技贏盡好評，更有人指他的好演技令人聯想到劉松仁在《大時代》的經典角色方進新：「山聰嗰一滴眼淚，呃咗我一殼眼淚」、「我看完哭死了，半包紙巾沒有了」、「演技真的好好啊，女兒演的也很不錯」、「視帝就係視帝，水準確實不一般 呢段太感人了」、「陳山聰一集的演技已給觀眾留下深刻印象」、「這part故事好感動」、「他演技真的太好了，讓我想到大時代男主角爸爸方進新」、「喊足全集」。

山聰嘅演技，感動唔少網民。

「入行以嚟其中一個真係都幾難演嘅角色」

一向給人感覺有型有款的陳山聰，是次放下型仔外表飾演來自基層家庭的輕度弱智爸爸，無論舉手投足、表情聲線，甚至是背影都入型入格，完全沒有半點「陳山聰」味，並演活了失去女兒的痛心、無助及絕望，難怪成功入圍今屆男配角十強。談到是次角色，他亦坦言頗有難度：「我相信係我入行以嚟其中一個真係都幾難演嘅角色，當時鍾澍佳總監製同我講要拍呢個角色時，我都『嘩！』我開頭仲同阿佘講我嚟客串同佢玩兩場戲，我諗住好似Bosco（黃宗澤）咁著套西裝行行企企講兩句對白架啫，冇諗過要搞成咁！作為一個演員可以遇到真係有一定難度嘅角色其實係開心嘅。」雖然只是客串性質，但他依然認真對待角色，並專誠找來教開方法演技的戲劇老師一起研究：「我哋用咗好多時間去諗到底呢個角色嘅輕度弱智要去到幾多呢？點樣分輕重呢？因為大家都對陳山聰有固有印象，佢突然做個咁嘅角色大家會唔會認同，如果一做錯咗就會有反效果。」

山聰雖然只是客串性質，但仍與阿佘有大量對手戲。

坦言與阿佘對戲是享受

陳山聰又續指單是為了角色造型已很頭痛：「因為之前仲拍緊《奪命提示》，所以髪型有所限，原本係梳落嚟直頭髪，但係點整佢哋都係話太有型，想老土啲。真心我依個髪型係我爸爸以前電過嘅，我係參考佢（35年前）嘅髮型。」並謂雖然只是拍了三天，但感覺卻和拍了三十集冇分別：「第一日朝早06起身已經開始入狀態，直至收工返到屋企已經攰到咩咁。第二日繼續，過程辛苦但非常享受。」他又感激阿佘謂：「真心今次唔係因為阿佘我都唔會遇到一個咁好嘅角色，回想返以前同佢合作，佢已經係超班。今次同佢演咗一場好戲，一如以往佢非常有感染力、好易就畀佢帶到入戲，所以拍攝過程好享受，真心希望將來有機會同佢再玩過。」

佢同阿女昔日嘅受訪片段，是重要感動位之一。