《棒棒堂》富三代佛堂向網紅女友求婚　曾憑帥氣臉頰獲封小陳冠希

台灣富三代謝睿宸（Monkey）曾參加《模范棒棒堂》，長相帥氣有「小陳冠希」之稱，他雖然後來沒有踏入演藝圈，不過仍圈內藝人維持好交情，曾被拍到攜網紅模特兒兔美參加威廉與卓君澤婚宴。



謝睿宸去年3月認愛兔美，當時他大方告白兔美「我多年來唯一的女人」，昨（2）日則曝求婚成功喜訊，好消息還有「菩薩們」見證。

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謝睿宸於社群曝光求婚成功影片，從監視器畫面可見他原本在佛堂等待，似乎看到兔美來了，便拿起花束與戒指，隨後則是清晰的影片記錄下他單膝下跪求婚，用戒指成功套住兔美，兔美感動答應的畫面。

謝睿宸還以文字示愛：「謝謝老婆讓我終於找到我人生中的大中小目標、一步一步穩穩來、心裡安定踏實ING、一點一滴一起有興發榮地運燿千秋。」他表示兩人一起經歷低潮、一起體驗感受人生洗禮，都會在最需要對方時出現。

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而他在佛堂求婚，也寫道：「謝謝我最親愛的菩薩們、把最好的禮物奉獻給我。」包括廖允杰、敖犬、邱宇辰、威廉等昔日棒棒堂男孩，還有坤達、藍鈞天、許允樂等一票藍勾勾藝人都留言恭喜。

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