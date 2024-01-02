61歲楊紫瓊突曬「嬰兒腳仔照」疑搵代孕成功生B：真的太幸福了！

61歲奧斯卡影后楊紫瓊剛完婚，今無預警曬出嬰兒腳仔照，寫下：「2024年第一天的小奇蹟，我們真的太幸福了，無法言喻我為這個禮物感到多麼高興。」不過內文並未寫下是誰的孩子，網友瘋猜可能是找代理孕母生下自己的孩子。



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楊紫瓊今年7月與愛情長跑19年的法拉利前總裁尚陶德結婚，2人近日回到女方家鄉馬來西亞補辦婚宴，邀請上百好友參加私人派對，12月21日則在外島「幸福島」舉辦海島婚禮，徐楓祖孫、賭王千金何超瓊，及曾合作《昂山素姬》（The Lady）的國際名導洛比桑（Luc Besson），都到場見證她的幸福時刻，沒想到喜事連莊，今就分享好消息，曬出嬰兒腳仔照，疑似官宣當媽。

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