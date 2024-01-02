吳奇隆傳離婚 微博網民實測「劉詩詩」三個字被屏蔽：真離了啊哥
撰文：聯合新聞網
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吳奇隆與劉詩詩2015年結婚至今，這期間不斷傳出兩人要離婚的消息，日前還有狗仔爆料兩人會離婚的原因是有粉絲拍到吳奇隆與助理穿同款的情侶裝，元旦時有網友發現吳奇隆的微博留言區，封鎖了一些字詞，其中竟包含了劉詩詩的名字，因此網友瘋狂到他的留言區做測試。
網友在留言區做了測試發現，若留言內容帶有劉詩詩、離婚等字詞，留言就會被屏蔽，其他網友忍不住驚呼「真離了啊哥」，但也有網友認為「看看樂子就好了～別什麼都當真」、「天天在人家評論區發要劉詩詩離婚，人家不屏蔽等著你們膈應啊」、「誰沒事屏蔽自己老婆名字」，而兩人的粉絲都各自護主，希望大家多關注工作，離私生活遠一點。
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