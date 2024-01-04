大灣區美味好玩攻略｜郭柏妍學滑雪學極唔識仆餐懵：感覺好驚

無綫全新旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》，今（4日）晚開始逢周四、五晚上10點半於翡翠台播映。《大灣區美味好玩攻略》由麥長青（麥包）、江美儀擔任主持，並分別邀得郭柏妍（Rosita）、王敏慈、羅毓儀、黃嘉雯、鄧凱文任嘉賓。

難忘玩碰碰車搞到反車：望唔到前面，感覺好驚

介紹短線遊的《大灣區美味好玩攻略》將帶觀眾遊走包括廣州、佛山、江門、中山、順德、珠海等10個鄰近香港的大灣區城巿，今（4日）晚首集廣州篇邀得「A0女神」郭柏妍任嘉賓，與麥包及美儀走遍廣州傳統及新興旅遊及餐飲熱點。今集亮點是Rosita跟隨麥包及美儀勇闖華南地區最大室內滑雪場「融創熱雪奇跡」，零經驗的她滑雪時表現驚青，擺甫士模仿中國滑雪女神谷愛凌時更一「跣」不起撻餐懵，最終要向麥包求救，豈料麥包竟落井下石：「教埋都唔識，真係渣。」之後Rosita玩冰上碰碰車時又與麥包「撞車」，由於每次「撞車」後碰碰車均會出現自轉情況，令Rosita轉到頭暈暈，Rosita事後受訪時，更直指一度玩至反車：「我直頭望唔到前面，感覺好驚！」三人其後轉戰主題公園「融創樂園」，Rosita試坐橡皮艇感受由高空漂流至地面的滋味，由於起點位置又高又與終點距離很遠，備受「漂流」體驗衝擊的Rosita全程嚇至失控狂嗌，認真慘豬。

Rosita（右二）專心聆聽工作人員講解。

明（5日）晚第二集，由麥包以「地膽」身份帶領Rosita及美儀到廣州暢遊不同特色景點，包括位於「潮人之地」東山口的文青Café、地道酒樓歎平靚正懷舊點心、以歐陸風建築聞名的打卡熱點沙面、以及海珠區的太古倉欣賞鹹蛋黃日落。在兩集行程中，Rosita可謂大飽口福，先後大歎生煎包、巨形羊肉串、紅豆餅、豬潤燒賣、蝦餃及外脆內軟沙翁等。對於此行瘋狂「食好西」，Rosita笑言最難忘別具懷舊風味的豬潤燒賣，並自爆愈食愈瘦：「去完廣州瘦咗三磅，因為有好多精彩又好玩嘅行程！」至於問到保住身形之道，Rosita說：「當然要做運動，自己有玩空中瑜珈keep弗，同埋飲食盡量均衡啲。」