不正常愛情研究所｜張沛樂新歡陳國麟被算命師批渣男：我當然唔係

清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚11點J2（82 台）播映，今晚（4日）播出一集，由金永衡（Kim）、麥惠琪（Susuca）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目為「天生桃花相」。

今集「有故事的人」是算命師傅Sunny，他會為各主持睇面相兼贈兩句，一來他就讚陳國麟面相非常好屬「天相入命」非常識做人，古時是宰相命。而他眉及眼帶桃花人緣極佳，更笑言具備渣男條件。陳國麟接受訪問時強烈否認，他笑說︰「我當然唔係渣男啦。」被問到近日再度出pool、跟同屬圈中人張沛樂（沙律）拍拖，他透露二人是出席朋友聚會時認識，因為大家擁有相同價值觀，根據吸引力法則而互相吸引。他透露已拍拖8個月，亦一起到過外地旅行。在剛過的聖誕及除夕，二人在IG放閃曬相，非常甜蜜。

Doniven被批有渣男的眼及眉。

節目中Sunny亦讚麥惠琪的時辰八字最有富貴命，很大機會成為闊太，但同時算到她在夫妻宮會有一劫，Sunny建議說︰「如果你28歲前結婚，容易有第二次婚姻，所以提議先同居，後結婚。你面相有三粒桃花癦，好旺桃花，而另一半好肯為你做事。」麥惠琪顯得非常得戚。

之後Sunny講到一單「老婆消失」的求助事件，情節跟近日TVB熱播的《妳不是她》情節竟然雷同。話說Sunny有位男客人表示太太旅行時忽然「消失」，Sunny說︰「呢位丈夫返到香港之後聲稱太太靈魂去咗另一個身體，覺得太太很陌生……」在場主持即時起哄，笑言是丈夫偷食或者離婚的新招。Sunny認為跟鬼怪無關，接住從命盤中得知男當事人可能有病，因而估計對方是得了面盲症，所以認不到太太，聽落都離奇古怪。Sunny又會教如何從面相中識別渣男、渣女的方法，密切留意節目播出。