鄭中基揭一個62歲香港歌王唔覆電話　二人淵源深　曾為對方做和音

鄭中基將在52歲生日、3月9日當天以及隔天10日，二度攻蛋舉辦《Fragments of Wonder》世界巡演，興奮直呼替首場粉絲安插許多驚喜，甚至有望打破此套巡演沒安可的慣例，他大笑稱：「那天是我生日嘛」。而他唱紅無數金曲，近來重新錄製打算發行精選輯，竟沒收錄跟張學友合唱的〈左右為難〉一曲，他透露：「學友哥沒有回我電話。」



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其實他跟張學友頗有淵源，因為爸爸曾任唱片公司總裁，而且至今唯一加入的後援會就是張學友的「友友俱樂部」，打趣自稱曾是追星族。而張學友當年前往美國錄音就是暫住在他家，鄭中基說那時放暑假：「學友哥看我天天一早就出門，很好奇問我去哪裡，我說去學唱歌，他就跟著來教室，不只上了幾堂課，還在裡面唱歌。」

當時他負責張學友專輯的和聲，因而獲得張學友御用監製歐丁玉的賞識，被叫進去錄音室錄了demo，後來進而出道。他直呼那時根本沒有做好出道的準備，甚至比較想當製作人：「因為歌手很厲害，遙不可及，但只有製作人可以罵歌手，我想說太X了。」

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至於遭張學友「失聯」，鄭中基透露以前學友哥回覆訊息的速度很快，但可能是忙於個人巡演，回覆速度變慢，自己還打電話問學友哥：「來當我的演唱會嘉賓，我真的很久沒唱〈左右為難〉。」結果張學友遲遲沒有回覆，被拱邀來當台灣場嘉賓？鄭中基笑說：「他如果說香港場（2月）不行，我就會反問那台灣呢？」雙方合體令人相當期待。

鄭中基唱紅無數金曲，近來重新錄製打算發行精選輯，竟沒收錄跟張學友合唱的〈左右為難〉一曲，他透露：「學友哥沒有回我電話。」（視覺中國）

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