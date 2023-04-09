張學友「查過族譜」笑認張家輝做細佬：我們真的是一家人
撰文：TVBS新聞網
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張學友與影帝張家輝交情甚好，由於兩人都姓張，外加相貌有幾分相似，時常被外界傳是親兄弟，不過好笑的是，張家輝也順水推舟，在一次節目採訪中透露「張學友是親哥」，還直言當初不選擇公開關係，是礙於不想靠哥走紅。在得知張家輝認親後，張學友也幫口說「彼此是異父異母的親兄弟」，兩人一唱一和逗樂網友。
張學友與張家輝曾一度被人懷疑有血緣關係，在有次採訪中，張家輝打趣自爆是「歌神的親弟」，他說道：「以前我不公開我跟他的關係，是因為我不想靠我的哥，所以到現在我拿獎了，他是我的親哥。」此外，他還誇讚張學友是相當有智慧的人，自己一有難題「親哥」都能解惑，接著透露兩人私下話題相當隱私。
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聽到張家輝指認自己是親哥後，張學友也在日後出席活動中，坦言事實真是如此，還強調自己查過族譜，幽默說道：「可能好幾百年前我們真的是一家人，才會長那麼像，就是異父異母的親兄弟，我們關係也很不錯！」事實上，兩人並不是真正的親兄弟，不過，雙方能這樣配合，足見兩人的好交情。
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