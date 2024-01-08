林心如連續2日巧遇1個日本男神「故意從我面前走」即被蔡少芬恥笑

台灣女星林心如近日參加真人秀《我們美好的生活》，提到曾經連續2天巧遇男神木村拓哉，她少女心噴發，說對方是刻意從她面前走過，隨即遭蔡少芬吐槽。



林心如在《我們美好的生活》聊到「聽說木村拓哉都不洗牛仔褲」的事，一旁蔡少芬興奮問她認識對方嗎，結果林心如說她是看報導才知道，接著提到2014年和妹妹到夏威夷旅行時，連續2天遇到木村拓哉。

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林心如表示，木村拓哉是她第一個喜歡上的男偶像，2014年曾在夏威夷巧遇對方，當時她在曬太陽，對方要去衝浪，突然看到木村拓哉從她旁邊走過去，當下興奮叫一旁的妹妹也來看。

蔡少芬問：「妳為什麼叫妳妹，妳立馬走過去嘛。」林心如則害羞說：「我也是個女明星。」她還演繹心中的小劇場，說對方明明可以繞另一邊走，卻故意從她面前走過去，害羞摀臉地跳來跳去。

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蔡少芬當下吐槽她：「妳想多了。」陳喬恩也笑說：「妳控制一下妳自己好不好。」網友則紛紛留言：「原來女明星跟我一樣啊，哈哈哈」、「果然大家追星都是一個樣」、「林心如的反應好真實，我追星也是這個樣子」、「原來明星看到明星也會這麼激動啊」、「誰能夠拒絕這樣的帥哥啊！」、「原來女明星也會追星啊」、「笑死我」、「你老公比木村還好看」。

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