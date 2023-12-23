2023年度10大台劇逐套數《模仿犯》排第3　一套神劇掀起MeToo浪潮

2023年已經接近尾聲，在今年有許多題材新穎、劇情精彩、演員陣容堅強的台劇，諸如吹響Me Too運動號角的《人選之人─造浪者》、改編自知名推理小說作家宮部美幸作品的《模仿犯》、探討族群、法律、死刑議題的《八尺門的辯護人》等等，每一部都在播出後造成不少話題。



在眾多熱門台劇中，哪一部擁有最高人氣呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出2023年台劇的網路討論度TOP 10！這些劇你看過幾部呢？一起來看看吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO. 10 《親愛壞蛋》

以上流家庭為故事背景的《親愛壞蛋》，劇情講述每個家背後為不為人知的秘密，看似光鮮亮麗的外表下，隱藏的是變質的關係、階級壓迫、校園欺凌、親子代溝等種種不堪的內幕。

由隋棠飾演的韓真真意外捲入上流社區的權勢鬥爭，女兒莊映文（項婕如飾）又在入住社區後不久遭到性侵，同為新住戶的職棒球星姜正明（禾浩辰飾）則被指為犯人。在抽絲剝繭的過程中，種種醜惡的真相也逐漸浮上檯面，懸疑的劇情得到不少好評，「覺得這部劇的節奏安排蠻好的」、「有種越來越好看的感覺」、「看這部好壓抑」、「會一直想知道後面的劇情」。

NO. 9 《地獄里長》

《地獄里長》原名《愛的混混》，是一部帶有靈異及奇幻元素的溫馨小品劇。由林哲熹飾演的里長羅一凡，本身帶有特殊體質，熱心助人又講義氣的他總是會透過自身的能力幫助他人。在冰冷的法律之下，這位「地獄里長」透過溫暖的情感和神靈的力量，試圖解開每一個問題。

故事以地獄的「十殿」做為主軸，在不同的事件中里長羅一凡和每一殿的角色們一同前進、成長，暖心的劇情讓不少觀眾為之動容，不過也有人認為還有進步空間，「男主演得不錯，不過劇情、剪輯等其他地方我個人認為進步空間很大」、「男主角跟阿嬤的互動讓我留下了眼淚」。

NO. 8 《機智職場生活》

延續同系列作品《機智校園生活》詼諧幽默的風格，《機智職場生活》以輕鬆的方式講述職場新鮮人初入社會的點點滴滴，是一部情節輕鬆有趣的愛情喜劇。若校園是愛情萌芽的開端，職場就是關係接受試煉的戰場，在水深火熱的職場生活中如何兼顧感情？爆笑的劇情話題滿滿。

空降部隊、職場欺凌、地下戀情、追求、暗戀……在日復一日的工作之中，上演著各式各樣的情節，夾在每日業務與情感糾葛之間的人們，迸發出許多耐人尋味的趣事，「全劇看完，好看」、「今夏最甜愛情輕喜劇」、「想看安凌CP結婚」、「看到川咪回憶那邊直接哭了，感動死」。

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NO. 7 《有生之年》

《有生之年》是一個由「回家」開始的故事，以高家長子高嘉岳（吳慷仁飾）在小琉球經營民宿失敗後返家為開端。事業失利又與女友分手的高嘉岳陷入人生低潮，原先打算離開世界的他，卻在回家的過程中意外重新找到生活的意義。

在高家的一家五口中，每個人都有各自的生命課題與困境，一夕之間失去所有的高嘉岳，看似沒有任何包袱，但其實也跟大家一樣迷惘。中年失意、漫無目標，寫實的角色設定引發共鳴，劇中關於生命的思考，也深入人心，「非常真實的日常」、「演員演技在線」、「這齣真的超寫實的，一堆平常就會發生、會遇到的事」。

NO. 6 《此時此刻》

以現代都會為主要場景的愛情單元劇《此時此刻》在播出後馬上就造成話題，十段發生在城市裡的邂逅，貼近日生活的場景就像發生在每個人周遭的故事。平淡的日子裡，深刻的情感觸動人心，在疫情的時代背景之下，有著樸實的浪漫。

《此時此刻》中的愛情不強調「愛」，而是讓細微而雋永的情感透過生活中的種種小細節體現。請來十組重量級演員，透過各個不同主題的故事及不同形式的情感關係，演繹出「非典型」的都會愛情，「非常好看！非常喜歡！都會溫暖小品」、「節奏色調跟演員都很在線」、「是有些經歷的人能自然去領會的一部劇」。

NO. 5 《女兒大人加個賴》

《女兒大人加個賴》以兩個外表、個性都十分迥異的醫師「大碗」尤婉婷（黃薇渟飾）和「小碗」游婉婷（陳妤飾）為主要角色。從小就讀同樣的學校、名字也幾乎相同的兩人，在成長過程中經常被放在一起比較，就連長大後也進入同一家醫院工作，十幾年的相處下來兩人宛如一對歡喜冤家。

除了上述種種相似之處外，大碗與小碗另一個共通點是從小都沒有父親陪伴。沒想到在長大成人後的某一天卻突然出現一位名為「賴打哥」（柯叔元飾）的黑道老大，聲稱自己是她們的父親，並揭露兩人其實是同父異母的姐妹，突如其來的衝擊為大碗與小碗的生活帶來劇變，「推推推，超喜歡小碗」、「大碗超漂亮」、「很可愛的一部劇，總是讓人期待著劇情發展」。

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NO. 4 《八尺門的辯護人》

《八尺門的辯護人》改編自「鏡文學百萬影視小說大獎」第二屆的首獎作品（原名《最刑島》），由作者唐福睿親自執導，作品中探討了移工、漁業、原住民族、法律、死刑等深度議題，播出後引發許多討論，也被網友們封為「2023年必看台劇」。

以印尼漁工殺害原住民族船長一家引發的海濱命案為開端，《八尺門的辯護人》所牽扯出的一系列族群及法律議題引人深思。主角佟寶駒（李銘順飾）的「公設辯護人」職務讓人印象深刻，擔任通譯的印尼看護莉娜（雷嘉汭飾）和被告阿布杜爾（張耀飾）精湛的演技也驚豔眾人。事件本身的複雜性，以及角色的衝突及掙扎，讓該劇昇華到更高的層次，「還以為莉娜真的是印尼人」、「最後一集哭到不行」、「是一部值得省思的劇」。

NO. 3 《牛車來去》

在今年金鐘獎一舉拿下戲劇節目女配角獎及戲劇節目編劇獎的《牛車來去》，是一部忠實呈現台灣往昔農村生活風貌的時代生活劇。以1943年台灣光復前後為背景，故事中可以看到「二二八事件」、「耕者有其田」等代表性事件的影響，帶人窺見時代風貌。

在劇中佃農蔡土水（游安順飾）的長子蔡日生（蕭景鴻飾）因為操勞家中事業導致重病身亡，其妻許逢春（安心亞飾）為了完成丈夫遺願，在地主陳進丁（楊烈飾）的建議下決定借腹生子，期盼能改變一家人的命運。寫實的年代刻畫，再加上對於小人物性情的深入描寫，種種細節直入人心，「真的很好看」、「家裡從阿祖那輩就是務農直到現在，阿公確確實實經歷過劇中部分事實，看這部劇時也會想到阿公談起他年輕的故事」。

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NO. 2 《模仿犯》

改編自日本推理小說天后宮部美幸同名作品的《模仿犯》，在一開始傳出翻拍消息時就已經先帶起一波話題；吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、夏騰宏、江宜蓉等豪華的主演陣容名單釋出後，更是讓人期待值爆表。在劇集上線後，除了立刻擠下霸榜多時的韓劇《黑暗榮耀》衝上台灣熱門第一名外，更打入國際市場，躋身多國Netflix熱門排行榜。

《模仿犯》在播出期間於網路社群上形成風潮，一時之間「兇手是誰」成為全網討論的焦點。故事中的懸疑氛圍、媒體議題，以及細節精緻的90年代背景設定，都是大家矚目的焦點之一。此外，馬義男（阿西飾）和孫女的祖孫情，以及勇哥（林尚勇飾）和女兒的羈絆，也都讓許多人動容，「阿公那段讓我直接流出眼淚」、「道具做得十分逼真且用心」、「平均來說真的算台劇偏頂的了吧」。

NO. 1 《人選之人─造浪者》

2023年的台劇年度聲量第一名，毫無懸念地由牽引出種種議題討論的現象級劇集《人選之人─造浪者》拿下。以台劇較少出現過的「選舉」為題材，這部政治幕僚劇帶大家看見政治工作者的大小事，讓人更了解幕僚工作背後的細節和艱辛，翁文方（謝盈萱飾）、張亞靜（王淨飾）、趙昌澤（戴立忍飾）、陳家競（黃健瑋飾）等人精彩的演出，更是深深吸引著觀眾。

除了劇情及演員外，劇中翁文方對著遭受職場性騷擾的張亞靜說出「我們不要就這樣算了」的橋段，也打中許多人的內心，更帶起Me Too運動浪潮。許多受害者因為這段劇情而鼓氣勇氣說出自己過往的受害經歷，成為台灣史上最大型的Me Too運動，可以說該劇對台灣社會造成了十分深遠的影響，「不管你喜不喜歡《人選之人》，這部劇成功製造了Me Too浪潮，已在台灣影視上留下一筆」。

年度十大台劇殺出血路（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年12月07日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023年台劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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