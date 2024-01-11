51歲AV女優曾遭松本人志猥褻　揭對方黑暗面：搞些非常誇張的聯誼

日本綜藝天王松本人志遭爆利用不少後輩諧星吃嫩妹，狗仔《週刊文春》更一口氣找到3位女性，作證他多年狼行。沒想到現在還有一位51歲的「熟女系」AV女優京野美麗出面，稱自己也曾遭松本人志猥褻，還曝光同屬諧星團體「DOWN TOWN」的濱田雅功私下真面目。



京野美麗9號在Twitter發文，「松本人志先生現在啊…雖然已經過了追訴期，不過我曾遭逼猥褻。如果在之後的判決中，我能幫上什麼忙的話，我願意配合。小松（松本人志）從以前開始就很愛利用後輩諧星搞一些非常誇張的聯誼，相比之下，小濱（濱田雅功）就都很認真地對待工作人員，我沒看過他有類似狼行。」

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京野美麗2014年AV出道，走的是熟女系路線。根據日本現行法規，強制猥褻的追訴期為12年，如果導致受害者受傷，則是20年。依照京野美麗所言，她遭松本人志猥褻至少是2012年以前的事情，當時京野美麗也已經將近40歲。

另外，目前已經移居美國的諧星田村憲司，遭控就是「進貢產業鏈」的一環，《週刊文春》找來3位女證人，稱他曾幫松本人志找妹打炮。田村憲司10日坦承的確有舉辦過「聯誼」，但絕非以打炮為目的，甚至還幫松本人志護航，說這種做法對松本人志非常失禮。至於有女生出面表示自己遭到性侵，田村憲司則直接道歉：「我想針對這些事謝罪，很抱歉，我會再想想到底是哪裡該反省之後繼續向前邁進。」

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