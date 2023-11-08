宥勝「舔耳解內衣揉胸」3名受害人不願提告　FB回應：非常對不起

台灣男星宥勝之前爆出曾對女同事#MeToo，舔耳、解內衣、揉胸等樣樣來，雖然受害的3名女子均不願提告，但全案經民眾向台中地檢署告發，移轉台北地檢署偵辦，檢方認定他涉嫌對其中1名被害女子強制猥褻，依強制猥褻罪起訴。



檢察官調查，宥勝6年前曾以借廁所為由到其中1人的家中，並藉機性騷擾對方，此部分屬於非告訴乃論，因此遭到起訴。

【相關圖輯】宥勝認性騷擾 10年前與型男溫昇豪濕吻卻現生理反應 性取向成謎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

宥勝今年10月初於臉書「復出」，表示自己去禪修，也去做心理諮商，從8月至今已進行7次。他在臉書表示以前不敢做心理諮商，「怕被看透，被輕視，更怕被「認證」自己真的有問題…」，但從8月至今他已進行第7次會談，成果讓他驚訝。

對自己曾犯的錯他也回應：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

【同場加映】黃子佼宥勝黑人陷性醜聞 網列台灣MeToo最噁排名 一面倒鬧這2人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

聲明沒轉PDF被嘲笑！「平價律師 vs 奢華律師」爆話題 Joeman、蕾菈聲量比較結果曝光

被拍到身邊有新歡 小甜甜認了「友達以上的階段」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】