大牙獲不起訴後再發聲 聖誕節不平靜Facebook坦言：快撐不住了
撰文：聯合新聞網
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台灣女星大牙（周宜霈）之前控訴11年前遭到「黑人」陳建州性侵未遂，事後男方否認並向大牙以加重誹謗提告，近日台北地檢署作出判決，認定大牙非捏造事實，處分不起訴，也宣告全案偵結。
而就在黑人的老婆范瑋琪發文替罹患腦動脈瘤的阿本祈福後，25日大牙突然在私人Facebook坦言自己「快撐不住了！」。
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大牙前陣子為了官司一事，身心飽受壓力折磨，據了解，她還為了自保，跑到香港事發地針對性騷一事進行報案，目前該案也在進行中，整起事件勞心勞力又傷神，她的荷包也因而大失血，還得擔心當年對於事情知情的人士是否願意挺身而出，這點令她壓力山大。
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25日清晨，只見大牙在私人Facebook寫下：「很多時候我都覺得自己快撐不住了，謝謝身邊即時的拉住我的你」，接著也有感而發：「希望不公不義的事越來越少」，雖然已獲不起訴，足見整起事件對她而言陰影未散。
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