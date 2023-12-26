大牙獲不起訴後再發聲　聖誕節不平靜Facebook坦言：快撐不住了

台灣女星大牙（周宜霈）之前控訴11年前遭到「黑人」陳建州性侵未遂，事後男方否認並向大牙以加重誹謗提告，近日台北地檢署作出判決，認定大牙非捏造事實，處分不起訴，也宣告全案偵結。



而就在黑人的老婆范瑋琪發文替罹患腦動脈瘤的阿本祈福後，25日大牙突然在私人Facebook坦言自己「快撐不住了！」。

【相關圖輯】大牙周宜霈遭黑人陳建州性騷擾 鹹濕對話全公開：搞不好妳會喜歡（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

大牙前陣子為了官司一事，身心飽受壓力折磨，據了解，她還為了自保，跑到香港事發地針對性騷一事進行報案，目前該案也在進行中，整起事件勞心勞力又傷神，她的荷包也因而大失血，還得擔心當年對於事情知情的人士是否願意挺身而出，這點令她壓力山大。

【圖輯】點圖放大看更多大牙周宜霈IG照片👇👇👇

+ 36

25日清晨，只見大牙在私人Facebook寫下：「很多時候我都覺得自己快撐不住了，謝謝身邊即時的拉住我的你」，接著也有感而發：「希望不公不義的事越來越少」，雖然已獲不起訴，足見整起事件對她而言陰影未散。

延伸閱讀：

54歲任潔玲低調閃嫁小10歲陸籍教授 攜尪在台定居

胖到塞不下？44歲女星「腰纏10層保鮮膜」穿禮服 網全看傻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】