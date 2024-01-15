吳浩康宣布戒酒　剖白做搭棚及地盤因由：舊年收入係20年新低

吳浩康（Deep）早年形象麻麻，幾個月前離開英皇後，因要養家轉行做「職安真漢子」返地盤而獲得網民尊敬，大讚他是真男人。Deep不時分享開工日常，今日（15日）他再拍一條短片講述自己踏上地盤之路的心路歷程，原來他去年的收入，是入行20年來新低。

Deep說自己23年頭11個月，都處於捱打狀態。（Instagram：ngdeep）

Deep去年的收入，跌至20年新低點。（Instagram：ngdeep）

為了養家，Deep轉行謀生，經朋友介紹展開了金屬搭架工程。（Instagram：ngdeep）

Deep說：「如果用一場拳賽嚟比喻嘅話，2023年嘅1至11月，我都係捱打嘅狀態。通咗關之後，成個香港都好似冇晒人咁，我做開嘅工作收入嚴重下滑，跌到去20年嘅新低點。」於是他經朋友介紹下開始返「金屬棚架」的搭架工作，幫亞洲博覽館、醫院後山護土牆、中環海濱演唱會場地等搭架，而四個月前更開始返地盤，一星期返足四到五日。他說自己每日早上6點出門、8點返到地盤、下午5點15收工，有時還要幫手煮飯畀老婆同囝囝，然後才教唱歌班，至於11點收工，第二日又開始繁忙的一天。

Deep除了返地盤同教唱歌外，更要為老婆囝囝煮飯，做住家男人。（Instagram：ngdeep）

直至12月1日，Deep出了一條返地盤的短片，他形容「一切都大逆轉」，表示：「我得到前所未有咁多嘅支持，再一次感謝大家！」他說自己客串的角色終於有人留意，又有人請他表演、睇他表演等等，不但平安夜有Job，甚至連除夕都可以同老婆飛去馬來西亞做倒數Show。

由於現時工作很忙，Deep坦言很怕自己會死，於是比以前更注重健康，不但食健肝產品，更宣布即將戒酒，希望2月24日的音樂會上，能以最佳狀態跟觀眾見面。

早年吳浩康常被影到去夜蒲，但他如今宣布即將戒酒。（Instagram：ngdeep）