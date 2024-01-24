男星遇車禍骨盆破裂非最慘？「命根子斷了」事隔10年仍有後遺症

《超級紅人榜》出身的台灣男星葉諾帆曾遭貨櫃車輾過，醫生一度告知他「命根子斷了」，他的下半身也產生後遺症，這輩子都要忍受和疼痛共存。



據《TVBS》報導，葉諾帆大學時曾出過嚴重的車禍，是被一輛貨櫃車輾過，對他的腰部以下造成嚴重傷害，造成他的脊椎受傷、骨盆破裂，醫生當時還直接對他表示「命根子斷了」，有可能會讓他未來失去生育能力。

【圖輯】點圖放大看更多葉諾帆照片👇👇👇

+ 8

這場車禍的治療過程當中，醫生曾兩度對葉諾帆的家人發出病危通知，可見當時有多麼的嚴重。不過，葉諾帆並沒有放棄自己，被醫生救回一命之後，他努力的復健，花了10年的時間，連走路的方式都要從頭開始學起。

葉諾帆感嘆，其實到現在都還有後遺症，右腿還是會有發麻的狀況，而且不僅不能久站，也不能久坐，就連上下樓梯都要放慢速度，這輩子都要忍受疼痛、和疼痛共存。

葉諾帆並沒有放棄自己，日前還加盟了新的唱片公司，推出新專輯， 重新回到螢光幕前。不過他也透露，復健的日子真的很難熬，當時光是要從躺著的床上下床就要花20分鐘，還要一個小時才能雙腳落地，而且還得承受劇痛，讓他連下床復健都要鼓起勇氣。但他現在能夠繼續演藝事業，受到外界看好，也讓一路以來關心他的粉絲都安心不少。

【同場加映】盤點十位曾受傷藝人有位傷到要縫100針 阿嬌鍾欣潼撞傷頭入院（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

影/少年徒步8小時上陽明山追雪 等不到公車警給熱茶暖衣助返家

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】