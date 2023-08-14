阮經天驚傳遇車禍　擦撞水泥車「泵把被撞甩」7字回應揭現況

阮經天8月12號被傳撞車，據了解，阮經天開車行經臺北市南京東路五段時，疑似是和水泥車發生擦撞，車頭泵把被撞到直接掉落。對此，阮經天經紀人回應《聯合報》「人沒事，謝謝關心」。他本人也在IG Story上曝光近況，以新片片名《周處除三害》自嘲：「周處除掉自己了！好了啦姐妹！這沒怎樣呀！」



【圖輯】點圖放大看更多阮經天靚相👇👇👇

+ 4

根據了解，阮經天當日下午駕駛BMW，沿南京東路五段往東行駛第4車道變換至第2車道時，與第2車道水泥車發生擦撞，導致車輛左前方泵把掉落，所幸人皆平安。當地警方至現場了解，雙方駕駛均無酒駕情況，後續將交由保險公司處理。阮經天發生事故的地點，其實離自己家中不遠，而久違大銀幕的他，今年兩部電影即將上映，包括《查無此心》和《周處除三害》，即將投入宣傳。

【同場加映】林志穎車禍險毀容後復工高清正面照曝光 消瘦一圈面部變化驚人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

陳進興曾躲進他家防火巷 還好有做這件事保平安

陸劇男神鄧倫逃稅慘被封殺 神隱一年半突「發聲」疑為復出試水溫

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】