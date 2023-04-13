陳零九車禍破相「鼻骨移位」醫生揭更慘下場：不止造成睡眠窒息症

台灣歌手陳零九近年透過《娛樂百分百》狼人殺爆紅，更成為團體「五堅情」一員，10日擔任紅心字會「校園關懷大使」，關懷弱勢家庭的青年學子，不過他全程戴著口罩，氣色看起來不是很好，一問之下他才透露，前幾天搭乘保母車行經高速公路時，在馬路上發生追撞車禍，當時他撞到前方椅背，因為瞬間撞擊，導致流鼻血、頭暈，經過當地醫院檢查，發現鼻內軟骨歪掉，需敷藥治療。



嘉義長庚醫院耳鼻喉科主任徐正明表示，這種情況可稱為鼻中膈彎曲，嚴重的話，容易鼻塞、鼻涕倒流，甚至造成睡眠呼吸中止症等一連串惡性循環，必要時，得做鼻中膈手術。

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嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正明表示，鼻中膈彎曲有兩大原因，一是有揉鼻子習慣的鼻過敏患者，長年累積下來，會造成鼻骨位移；二是遭遇車禍等外力撞擊，就有可能造成鼻骨骨折。經年累月下，容易有鼻塞、鼻涕倒流、晚上睡覺易張嘴呼吸，還可能出現打呼、打鼾，甚至造成睡眠呼吸中止症等惡性循環。

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徐正明表示，通常情況下，若發生外力撞擊鼻骨的緊急狀況，首先會先照X光看有無整個位移，若有鼻骨骨折的話，就要考慮做鼻中膈手術，若不做手術，恐影響外觀、增加鼻竇炎可能，做鼻中膈手術須全身麻醉，術後還得住院2至3天，並搭配冰敷，3至4天或1週後才會消腫。

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鼻中膈有彎曲，但不影響外觀的情況下，雖不用馬上進行手術，但隨之而來的鼻塞，恐會影響生活作息，導致睡眠品質不好、鼻涕倒流等情形，嚴重的話會出現鼻竇炎整個腫脹的情況，造成鼻因性的疼痛，這時就建議得做鼻中膈矯正手術。

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