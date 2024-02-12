香港著名堪輿學家陳定幫師傅預測龍年生肖運勢馬、羊、猴

踏入2024年，相信大家也想知道龍年運勢如何？今次玄學家陳定幫師傅為大家指點迷津，逐一點評各大生肖於龍的運勢。

莊子璇生肖屬馬。

2024癸卯年龍年 - 肖馬運程

1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014

肖馬朋友於2023年為「破太歲」之年，雖然其影響力不及「沖太歲」和「本命年」強大，但都會影響情緒問題及人際關係。

捱過了「破太歲」之年，肖馬朋友雖然不再「破太歲」，但今年只有【天解】一顆吉星助陣，卻有【喪門】、【地喪】、【血刃】、【浮沉】多顆凶煞出現，凶星多過吉星，運程不太理想，所要凡事在順利進行之時，都會中途出現問題，有阻礙。

【喪門】、【地喪】星的出現，衝着家宅運而來，故此肖馬的朋友於新一年，要特別注意父母及家中長者的健康，發現他們有小毛病的話，切勿輕視，盡快帶他們看醫生，進行身體檢查。

而【血刃】、【浮沉】的出現，對流年健康都不好，肖馬朋友日常外出、工作、開車、運動容易有意外傷害血光之災，凡事要多謹慎，小心朋友同事之間亦多口舌是非，凡事以守為主，勿遠行，尤其年尾。

雖然凶星繁雜，但幸好都有【天解】吉星幫扶，【天解】星為化解兇災之吉星，能逢兇化吉，排解紛憂，化險為夷，消災解難。故此，肖馬的朋水今年每當遇到困難時，只要保持永不言敗的信念，努力地奮勇向前，當能柳暗花明，化而解之。

事業 多勞多得才可得財

今年【喪門】、【地喪】、【血刃】、【浮沉】多顆凶煞出現，事業運上都會有些阻滯。只有一顆【地解】星，意味着肖馬的朋友今年各方面都會有好多問題發生，所以【天解】星就可以發揮其功效。

事業上，肖馬朋友有【驛馬】星，所以越郁動就越有財運到，若然你覺得自己今年沒有吉星照耀，實行以靜制動，這個想法就錯了，你是要多點外出工作、多點郁動，多勞才會多得，財運才會增強。

而因有【天解】星的出現，若然你的工作是幫人解決問題的，這就有較好的發展，因為你有這個星的助力下，你很容易會為客人解難，得到好評，有理想的回報。

肖馬朋友今年自身能力較弱，應當團結身邊的人，以誠懇的姿態與人合作，借助別人的力量，必然能事半功倍，所謂「好風憑藉力，送我上青雲」。

桃花 【浮沉】星影響下 同伴侶忽冷忽熱

今年凶星當道，特別是【浮沉】星的影響下，同伴侶感情忽冷忽熱，很多時會因小事而爭吵，感情上易出問題。

故此，肖馬朋友今年首要學習「容忍、包容」，其次就是要好好管理己的情緒問題，同伴侶相處之時要多坦誠相對，互相忍讓，否則後果不堪設想。單身的朋友，桃花運會在農曆三月浮現，要好好把握機會。

除了有【浮沉】星，更受【天解】星的影響，【天解】星在事業上有助排難解紛，但在感情生活上，就是解除盟誓之意，對感情運不利，已婚人士或有婚約在身的肖馬朋友提防因為誤會而影響雙方感情，更嚴重的會產生分開的念頭。

財運 凶星多過吉星 投資要小心

今年凶星多過吉星，正財一般，都是要多勞多得才可，肖馬朋友在新一年一定要多郁動才有財運行，絕對沒有「等運到」這個可能性，至於橫財方面一般，不過要提防小人，以免上當受騙而受到錢財損失。

肖馬朋友如要進行投資，千萬不要聽從小道消息，自己要做足功課，對市場有充分的把握，並且根據自身的實力進行，才可以投資。

在消費方面，應當根據自身的收入合理消費，不必為了表面的虛華而過度耗費錢財，貪圖享樂，苦果終自嘗。同時家裏應該準備必要的流動資金，以備不時之需，方不至於措手不及。

健康運勢 多顆凶星出現 切輕視小病小痛

【喪門】、【地喪】、【血刃】、【浮沉】多顆凶星出現，都是衝着家宅和健康而來的，【喪門】主喪事發生，要留意家中長者的健康，如發現他們有疾病，切忌輕視，要立即帶他們求醫，並作一個全身的健康檢查才可。

肖馬朋友的健康運都不理想，時有身體疼痛之事，【血刃】的出現，更要提防有血光之災、突如其來的傷害，開車的朋友緊記安全第一。

日常外出、工作、開車、運動等都要小心為妙，誇張一點地說：「大家行步路都要份外留神才可。」愛好運動的朋友，今年不要作高難度的活動，跳水、潛水、攀山等都不宜做。

年長者，宜減少長途旅行，短途旅行尚可，保持平和 知足的心態，不要為了小事和家人爭執，容易引起失眠、高血壓等問題。

生肖流月運程

農曆正月運程

進入今年的第一個月，本月運勢迂迴曲折，不穩定，所幸有貴人相助，諸事可轉危為安。事業上會出現不少阻礙，然無須過多擔心，貴人助力可使運勢增強，抱着平常心，冷靜面對，困局終可打破。本月應盡可能的遠離是非，應盡量避免因口舌爭執生是非，提防小人背後加害。財運方面有破財之災，錢財易遭遇破損，不宜借貸及大筆投資，以免出現嚴重財務危機。

農曆二月運程

進入二月份，本月運勢顯得暗淡，處理事務應理智冷靜，安分守己為好。在事業上宜以守為吉，妄動容易成為招致失敗或禍事。工作壓力比較大、繁忙，不要過多埋怨，學會調節，工作自然順暢。財運方面正財尚可，橫財一般，投資須遵循穩妥原則，妄動損財。

農曆三月運程

進入三月份，運程開始回穩，雖偶有困阻，亦能有貴人扶助而見逢凶化吉，工作雖然煩忙，但進展不俗，但是一分耕耘、一分收穫，此時如能多學多做，培養自己對工作的熱誠和責任感，成果將會更大。此月防有失眠及 腸胃不適，注意起居作息。感情方面要提防第三者插足破壞。

農曆四月運程

運程再入佳境，阻滯一掃而空，工作得心應手，正是大展才華的良機，唯打工仔要注意賓主輕重，切忌功高蓋主，況且要懂得處理先後次序，免 影響全盤大局。財運不俗，但輕注怡情，貪得無厭只會自討苦吃。

農曆五月運程

運程繼續向好，此時切忌高調防因驕急貪婪而敗，應遠離酒肉損友，忌炒賣投機，防在光輝背後而見陷阱騙局，記着知足常樂，在正業正財中的收益最見長久。

農曆六月運程

運程繼續向上，如能廣結人緣，群策群力去迎接新項目及挑戰，定然大有可為。若只為單打獨鬥便會有孤掌難鳴，而無大得益。健康雖見改善，但需慎防水險，更應注意家居安全，防有火險及盜劫之災。

農曆七月運程

運勢又再下滑，工作上不但諸多困阻，還因手下反叛及家庭感情而影響工作錢財，在這個枝節橫生的時候，最重要的是與他人多諒解溝通才可面對困境。錢財不利，不應作擔保或借貸，否則人財兩空。

農曆八月運程

運程漸見回順，氣勢轉佳，亦應先好好籌劃未來事業目標及去向，切勿盲目跟風，防因急而破。財星高照，正財及偏財均有所收益，但切勿貪勝不知輸。健康本不錯，但切勿因暴飲暴食或睡眠不足而見有疾病。

農曆九月運程

運程繼續向下，工作上會有許多人事紛爭，記着閒事莫理，再者不可輕舉妄動，縱有極好計劃，亦因時機未至而徒嘆奈何;多言多語反成眾矢之的。財運反復不宜憧憬。本月應多關心家人愛侶，如缺乏溝通恐關係破裂。

農曆十月運程

運程在平淡中再有上升空間，只要再多作走動，靈活轉型及戒除敷衍了事的態度，可再創高峰。錢財運不弱，可考慮與他人合作投資或在一些低風險的項目上有長遠之回報。健康上防有口腔及食道小毛病。感情上易生變量，如真的到了無法挽救地步，不況考慮放棄，因再拖對雙方俱無好處。

農曆十一月運程

本月運勢吉凶參半，順中帶逆，事業生活等各方面貌似好轉，實則險阻重重，好在有吉星高照，仍可乘勝追擊。一切皆應小心謹慎，凡事以穩為主，難關也可平穩度過，須注意可能會有一些是非困擾，要避免因口舌等麻煩引起紛爭，甚至到無法收拾的地步。

農曆十二月運程

工作上會有突如其來的變量，令你進退兩難，若不懂加強 人緣謙遜去學去問，很可能會功敗垂成，此月防因忙中有錯，注意文件合 約，否則便會被小人有機可乘。感情上口舌是非多多，謹慎言行、忍讓退 守，方可保平穩。

肖馬朋友 龍年錦囊

1.【天狗星】出現，易水土不合、忌夜遠行、有損傷、車禍。

2. 今年有【天狗】、【八座】、【弔客】，凶星多過吉星，凡事要小心。

3. 幸得【地解】星出現，可助化解兇星力量。

4. 肖馬朋友今年自身能力較弱，可借助他人力量，成就業務。

5. 進行投資時，必聽小道消息，自己要做足功課才可。

6.正財運一般，有少許偏財運。

7. 【弔客】凶星出現，小心有喪事發生

8. 農曆三月桃花運較旺，想脫獨，要把扭握機會。

9.根據奇門遁甲的參考年份尾數推算出，1942年和2002年出生的馬仔今年特別衝動，駕駛車輛時要小心，免得發生意外。

吉祥顏色:黑、白、棗紅

吉祥數字:1 、3 、6 、8 、9

吳卓羲生肖屬羊。

癸卯年龍年 - 肖羊運程

1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015

整體運勢

肖羊朋友於2023年兔年，因為同豬、兔「三合太歲」，加上有「三台星」、「天解星」和「華蓋星」吉星照耀，運勢好、事事順利。

而踏入龍年，肖兔朋友有【太陰】、【天乙】等吉星入宮，運程頗佳，事業財運，凡事會有貴人相助。

家運好，事業上有貴人相助，特別是較多女性貴人，如做生意的話，做女性生意就更為得心應手，成效顯著。

春天時候財運很好 ，是發展的好時機，秋天不利發展，以守為主。雖然今年運勢不俗，但是 也需要依靠自身的努力達到成功的彼岸，積極進取，不可怠慢，生活各方面方可能迎來美妙的春天。

但要注意有【貫索】、【勾紋】、【天煞】凶星入主，【貫索】為牽連、束縛，而【勾紋】是同人關係糾纏不清，容易與人有金錢瓜葛，所以肖羊朋友不要借錢給別人，或處理文件上要小心細節，免得誤中騙局，招致損失。

事業 【太陰】、【天乙】吉星高照 女性貴人特別多

今年事業上可有發展，【太陰】、【天乙】的吉星高照，特別多女性貴人相助，肖羊的朋友要注意身邊的女性，她們隨時會是你的貴人，提攜你，助你升職加薪。

而做生意的朋友，同樣要注意身邊的女性，她們是你們的福星貴人，而做女性生意，如醫美、女性內衣、時裝等等生意，都明顯有好轉。

但今年有吉星也有【貫索】、【勾紋】、【天煞】凶星入主，中亦有小的問題發生，特別是是非小人會從中作梗，【勾紋】是同人關係糾纏不清，容易與人有金錢瓜葛，建議今年肖羊朋友不要借錢給別人，免得因財失義，煩惱自擾。

做生意或打工仔也好，都要注意一些細節問題，一時的輕心或許會導致金錢損失兼影響聲譽，務必戒之，簡單而言踏入新一年要親力親為，不可依賴別人，自然事半功倍。

雖然有凶星，幸好有吉星拱照，肖羊朋友凡事都能化險為夷，平時要善待他人，當下屬者不弄虛作假，當管理者不徇私舞弊，得人心者自能多助，所謂貴人，乃生活中你幫助過或者善待的人，這也是因果循環，善有善報了。

而有意創業的朋友可以借助吉星的力量，去勇闖一片天，只要做足準備、下定決心，必定成功。

桃花 單身羊仔桃花運好旺盛

今年在戀愛的路途中多姿多彩，有【太陰】星，單身的羊仔桃花運較羊女旺盛，在龍年可以揾到真命天女，而【太陰】星的出現，對姊弟戀較為有利，故羊仔較易認識到比自己年長大的對象。

羊女雖然沒有羊仔的桃花運旺，但有【天乙】貴人星的加持，都有不少年貴人扶持和幫助，在新一年，會有好多朋友為你拉紅線，介紹異性比你認識，機會處處，要好好把握。

至於已婚或有另一半的羊人就要小心，桃花運旺盛，引誘自然大，已婚羊人不要胡亂孔雀開屏，破壞同另一半的感情。

今年會出現小小風波，但只要小心應變，應可無事，已戀愛多年的朋友此時結婚最完美。

財運 【貫索】、【勾紋】凶星出現 小心因財失義

今年正財與橫財皆不俗，然皆乃自身努力獲取的成果，不宜寄望於天降橫財、不勞而獲的心態，財運永遠伴隨在有準備、努力工作、不斷求進步的人身邊 。

有【太陰】吉星照耀，財運不錯，但記着這星是一顆緩慢向上的財星，意味着你的財運是慢慢增強，而非快來的，不會是賺快錢或突如其來的一筆進帳，故此投資上不宜作高風險的投機炒賣，穩健的中長線項目更為有利。

因為有【貫索】、【勾紋】兩顆凶星出現，這兩顆星是主金錢和與人關係複雜，糾纏不清，肖羊朋友於龍年有機會因金錢而與人爭執，口舌是非多，故盡量不要借錢給別人，免得因財失義。

對於財富充盈者，不妨樂善好施，捐助貧困地區，積累善緣，所謂「積善之家必有餘慶」，財富只不過在某個時期記在某人的名下，懂得駕馭財富者，方能真正享受它。

健康 健康運不錯 注意有小毛病

今年肖羊朋友沒有影響健康的凶星出現，健康運尚算不錯，但家中長者不宜遠行，尤其別國是冬天的時候，短程尚可，夏天要加倍留神，今年如有小毛病亦可很快復原。

肖羊女士要注意婦科方面的疾病，平時要注意衛生問題，發現不適及時檢查醫治，以免留下後患。

【貫索】、【勾紋】代表小毛病，特別是呼吸系統。另外，今年肖羊朋友會有很多社交應酬和飯局，故此留意有腸胃不適、三高等問題出現，要注意作息時間和做多點運動。

生肖流月運程

農曆正月運程

進入今年的第一個月，本月運勢猶如春風化雨，給新一年的運勢開了個好頭，事業在平穩中發展，漸入佳境，偶有麻煩，也可順利解決，無礙大局 。在決策上要慎重，要注重長期利益，以免決策在未來造成惡果。財運不俗，可適當投資，但不可進行高風險投機借貸活動。感情上會可能出現貌 合神離的情況，雙方應坦誠溝通。健康方面不可大意，更需防飲食衛生。

農曆二月運程

事業上會出現不少阻礙，對此無須過多擔心，貴人助力可使運勢增強，抱着平常心，冷靜面對，困局終會解決；本月應盡可能的遠離是非，避免因口舌爭執，提防小人背後加害。財運方面會有頗豐的 收穫，只可惜支出也大，適當理財為解決之道；感情上易鬧出些小問題， 多給些耐心和寬容，自可重歸於好。

農曆三月運程

要注意與朋友關係，記着「君子之交淡如水」如過份親密反惹麻煩口舌。此月財運極差，謀財費盡唇舌，會因家居或親人而破財。家宅不寧，家人 間會產生隔膜，故在工作繁忙之餘亦應多關心家人伴侶，否則易有離異及 健康問題出現。

農曆四月運程

事業工作錢財俱見好轉，除因運氣轉佳外，亦因吸取了一些經驗教訓，在處理事情會比較穩重，但亦須防有手下反叛，事事應親力親為，此外注意 文件合約出錯而見有破。感情上時常發生爭執，不可再作過份無理之遷就 ，應把問題提出討論方為長遠之計。

農曆五月運程

本月運勢吉凶參半，順中帶逆，事業生活等暗含險阻，由於凶星環伺在旁 ，一切皆應小心謹慎，凡事以穩為主，難關也可平穩度過；另外須注意可能會有一些是非困擾，要避免因口舌等麻煩引起紛爭，甚至到無法收拾的 地步；財運方面尚可，但投資須謹慎，提防小人設局加害。感情方面須注 意莫惹孽緣，以免後悔莫及;注意家人健康，尤其是小孩，易出現小恙。

農曆六月運程

本月運勢與上月相比有了較大好轉，不過仍顯得變化不定。事業發展會遭 遇諸多困阻，如非有十足把握，最好不要輕易跳槽轉行，以免兩頭空，一 無所成;遇任何事情應都力求考慮周全，宜以守成為主，不可急進，難關自可攻破；財運不佳，不宜進行借貸之事，恐有去無回；感情生活捉摸不 定，應多用心呵護。

農曆七月運程

運程漸見有起色，事業運不俗，在是非爭論及風風雨雨後才開始得見成果 。此月名利見有，不妨動動腦筋，計劃開創一些新項目，當會有成果。但 此時應加強工作上的支持，不可與上司發生矛盾紛爭，否則吃虧的只會是你。

農曆八月運程

此月忙碌非常，東奔西跑，可望於走動及靈活變化中而有所突破。在轉變 中一定要有人緣，除了自己親力親為外，還須手下貴人盡心協力去做方有 長久之收益，但在辛勞後，不可再參與那些無謂應酬，防因勞而生疾。感 情上漸見穩定，不妨與愛侶浪漫一下，一份精心挑選的禮物或燭光晚餐也 會加強倆人之關係。

農曆九月運程

進入九月運勢略微不佳，處理事務應理智冷靜，安分守己為好。在事業上宜以守為吉，妄動容易成為招致失敗；雖工作壓力較大，事多繁忙，但多勞多得。財運方面正財尚可，橫財一般，投資須遵循穩妥原則，妄動損財。本月應多與伴侶交流溝通，以免感情生疏。由於事情繁 瑣壓力大，須多注意勞逸結合，愛惜身體，以免留下健康隱患。

農曆十月運程

工作事業運程漸入佳境，此時理應把精力放在工作，不宜因男女私情或投機炒賣，讓工作事業的機會白白流走，況且偏財不利，防辛苦賺來的錢財 ，誤投在金匯股市等高危項目上。此月亦要注意脾氣，尤對同事手下及家 人，記着「忍一氣風平浪靜」和氣生財，否則因暴燥而傷身敗運，甚或惹 上血光之災。

農曆十一月運程

問題多多，阻滯不停，一些原本安排好的計劃會因個人或一句話而無法進行，財運反復時，應多行正道，旁門快捷方式會使你牽涉官非之中。不可 與他人合作，防人財兩空，會與至親者因錢財而發生爭執，嚴重的影響日後感情，記着家和萬事興。

農曆十二月運程

又是一個名大於實、名大於利的月份，公司給你的事物越來越多，雖然有成功感，但收入卻並不比以往為佳，再者防因同事妒忌，而致事情比以往 更多阻礙，此時理應親力親為、上下和睦，否則一個不留神，便會大敗而回。偏財運極差，不應賭博炒賣，防因小財而致泥足深陷。

肖羊朋友 龍年錦囊

1.【太陰】、【天乙】等吉星入宮，運程頗佳，事業財運。

2.事業上有貴人相助，特別是較多女性貴人。

3.【貫索】、【勾紋】凶星，金錢瓜葛纏擾。

4.有意創業的朋友可以借助吉星的力量，去勇闖一片天。

5.故借錢給別人，要量而為，小心因財失義。

6.羊仔桃花運比羊女旺盛。

7.桃花運在農曆八月最旺盛。

8.健康大致尚好，但家中長者不宜遠行。

9.根據奇門遁甲的參考年份尾數推算出2015年出生的肖朋友，想法和創意都特別多，職場上會為公司帶來突破，事業上會更上一層樓。

吉祥顏色:紅色、黃色、咖啡色、粉紅色

吉祥數字:3 、8 、2 、7 、0

張美妮生肖屬猴。

2024癸卯年龍年 - 肖猴運程

1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016

整體運勢

去年肖猴朋友「沖太歲」運程一般，是一個極具挑戰的一年。踏入2024年龍年，要同大家講聲恭喜！恭喜！今年猴同龍、鼠為【三合】，同太歲是朋友，今年運勢自然比較好，事業上會有貴人扶持，凡事事半功倍，有意創業的話，可以好好把握這個機會。

今年，肖猴朋友的賭搏心態特別強，故此要時刻提醒自己「小賭怡情，大賭亂性」。

除此之外，今年是非特別多，事業上、感情上、人際關係上，都要時刻警剔自己「小說話多做事」。

有【五鬼】、【官符】和【地煞】凶星影響，【五鬼】的出現令肖猴朋友的情緒較為緊張，容易疑神疑鬼，影響同伴侶感情，建議感情生活上要多點溝通，有問題就要出聲，切忌收埋在心裏，令關係變差。

【官符】為官非星，主刑獄、訴訟，做生意的肖猴朋友處理和簽署文件上要小心，有機會因為官司問題而破財。

事業 運勢明顯有進步

去年，肖猴朋友事業上有阻滯，要發展的事業有力不從心之感，幸好今年【三合】有吉星照耀，踏入龍年，運勢上有明顯進步。

去年的部署和準備，留到今年終於大派用場，肖猴朋友有吉星照，會有升職加薪的機會，會特別容易得到上司或老闆的賞識，事業運不錯。若然有意轉工的話，今年都是一個好時機，有機會揾到一份合心水的工作，讓你會有更大的發揮。

但要注意有【五鬼】凶星，此星的出現，令肖猴朋友的情緒較為緊張，容易疑神疑鬼，職場上也要提防小人陷害，多是非，有口舌之爭。

做生意的肖猴朋友因有【官符】的出現，提防有官非訴訟，新一年要簽署文件合約時要小心，必須仔細閱讀條款細則才可。

財運 【三合】有吉星照耀 打工仔易升職加薪

龍年有【三合】吉星照耀，財運方面明顯進步，打工仔會有機會升職加薪，做生意的朋友營利也比去年好，只是有【官符】的出現，肖猴朋友有機會因官非訴訟而破財。

做生意的朋友同別人合作之時，要多加留意對方的財務狀況，文件簽署時要分外小心，否則被對方走數，招致損失。

今年未有一顆強大的財星照耀，故此財運順遂，但未見非常出眾，投資方面，肖猴朋友宜做足功課才決定投資方向和策略，有【五鬼】凶星的出現，令你的情緒較為緊張，很容易會因為急躁而下錯決定，招致損失，或者會誤信別人的說話，投資錯誤。

所以今年肖猴朋友要時刻提醒自己作任何決定時，都要時刻保持冷靜和理性的分析，這樣才可以多添財富。

桃花 要主動進取才可脫獨

今年肖猴朋友雖然沒有桃花星的眷顧，但有【三合】星的照耀，對感情生活上都會有點助力。單身的猴仔猴女想脫獨的話，要主動進取一點，多點出外社交應酬，建議可以進修一下，既可以提升技能，有助你升職加薪之外，更可以擴闊社交圈子，增加脫獨機會。

已婚或已有另一半的肖猴朋友，感情生活是穩定的，若然想生小朋友、拉埋天窗的話，今年是一個好時機。

只是受【五鬼】凶星影響，肖猴朋友疑心較為大，間中會懷疑伴侶出軌或對自己不好，建議夫妻、情侶間要多點溝通，有疑問、有不滿切忌放在心裏不說出來，令問題小變大。

健康 小心出現情緒病

今年有【五鬼】凶星，的出現令肖猴朋友的情緒較為緊張，容易疑神疑鬼，容易出現情緒病。

很多時因為疑心太重，不相信別人，而令到精神壓力大，出現失眠問題、食慾不振等，故今年肖𤠣者要學習放鬆心情，看開一點是為上策。

要注意血壓方面的問題，容易因為煩惱的事情而導致飲食不規律，血壓不穩定，所以心態平和是健康之本。另外，支氣管、喉嚨、肺等呼吸系統都要注意。

每月運程小貼士！

農曆正月運程

進入今年的第一個月，此月偶有阻滯，小心友，選擇生意夥伴拍檔時要小心，此外勿輕易相信口頭承諾，與人簽署合同時需要看清條款內容，財運不佳，不建議進行高風險投資。感情上防因過份熱情而被別人誤會。已婚者用情忌濫，否則情破緣失而運敗。

農曆二月運程

本月運勢平穩向上，謀事有望取得效果，事業上只要處理得當，自然發展良好，但要謹記凡事不可急進，步步為營，做決策須深思熟慮才行。另外 要多加注意提防口舌是非，遠離小人，財運尚可，可適當根據市場情況進行投資。身體健康方面要多休息，飲食規律些，提防胃出現問題。

農曆三月運程

進入三月份運程漸見起色，但錢財事業都要從辛勞中而得，所謂「種瓜得瓜 、種豆得豆」，多勞多得，絕不可有不義之財，如貪圖走快捷方式歪路，必然有大破， 恐惹上官司。且財不入急門，切忌投機炒賣。家庭出現不少問題，故感煩惱，故此應多花一點時間關心家人反比在外面作一些無謂應酬為佳。

農曆四月運程

本月運程仍見興旺，故應宜全情投入於事業工作上，比花費時間於感情及無謂應酬為佳，貪花好酒不單浪費時間，而且防遇上感情騙子或桃花劫。 況且身體亦會因過勞而患病。此月不利遠行，防在外有破財虛驚。

農曆五月運程

運程漸見回穩，起碼能在風風雨雨阻礙下，開始殺出一條血路，切勿心急貪婪，否則又會陷入敗局之中。可能在工作中遇上一段情緣，但不可過份投入，否則很快便會嚐到失戀之苦。已婚者更防因此 而失運破財。此月防因家居置業搬遷時失財，應宜注意。

農曆六月運程

本月運勢較為平穩，在事業上方面不會有大的阻礙，但也難有大的發展，生活中有一些麻煩的事發生，應小心謹慎，盡量把這些麻煩的負面影響減 少至最低。財運尚可，可進行投資。感情方面會有新的進展，但要注意對別的異性不可太熱情，以免影響感情。身體方面注意提防意外跌傷，司機朋友應多注意交通安全，忌酒後開車。

農曆七月運程

運程吉中藏凶，防因表面風光而陷入大劫，此時騙局小人多多，不可輕信人言，更防文件合約出錯而損財敗事。公私內外都有不少口舌是非，記著 多做事少說話，要謙遜待人，期望在人緣改善下，避免被淘汰的厄運。健 康上易有消化系統及呼吸系統毛病，注意起居。

農曆八月運程

不論打工或是做生意的都有新的機遇，收益及人緣都見回升，可以有發揮自己才能的空間及機會，但此時切忌急貪驕躁，如有功勳成果應與他人共同分享，記着獨食難肥。財運普通，切忌胡亂花費， 否則財政緊拙。

農曆九月運程

一切皆需小心謹慎，忌浮躁妄動，宜穩中求進，自然能安然度過難關。財運有所改善，不過須提防可能遭遇破財之災，橫財平常，投資須加倍謹慎為好。感情方面容易產生摩擦，應多交流溝通，以免雙方矛盾升級。

農曆十月運程

本月運勢歸於平淡，不過與上月相比要好些。在工作方面有不少阻礙，於 事業發展不利，應盡心力去努力，以免事業陷於停滯，但也無須過多憂慮，貴人的助力可使運勢增強，逢凶化吉，轉禍為福。財運方面有所收穫，但有劫財之虞，錢財可能會有破失。駕車出門須多加小心，注意飲食注意衛生。

農曆十一月運程

雖然見有不少爭拗，但假如你有信心面對，努力去做，競爭反會激發你的潛能。此外亦應以柔制剛，不可與他人硬碰，你會有一定之勝算。此月財運不俗，不利於置業或投資，亦可考慮於外方作長遠之投資，會得到理想 之回報，但外遊卻防盜劫失物交通意外虛驚等。

農曆十二月運程

進入今年的最後一個月，防止與人發生爭執矛盾，尤其作為管理者，要有寬大的胸襟及對下屬尊重理解，勿獨斷孤行，必見敗果。

肖𤠣朋友 龍年錦囊

1.猴同龍、鼠為「三合」，今年運勢比較好。

2.事業上會有貴人扶持，凡事事半功倍。

3.財運不好時，按船不動，財運大好時，奮勇進取。

4.有【官符】星，小心有官非訴訟。

5.有【五鬼】星，常疑神疑鬼，不信任身邊人。

6.單身猴仔猴水要主動出擊，有望脫獨。

7.容易出現情緒病

8.要注意支氣管、喉嚨、肺等呼吸系統出現問題。

9.根據奇門遁甲的參考年份尾數推算出1980年出生的肖猴朋友，踏入龍年，各方面都很想有變化，但總會有份無力感，難以施展出來，至於感情生活上，會有第三者出現。

吉祥顏色：藍、紫、金黃

吉祥數字:4 、7 、2 、6