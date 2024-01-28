01獨家調查｜李龍基女友學歷成疑　美國學校證未就讀或採法律行動

李龍基未婚妻王青霞（Chris），晒出過中國、美國、荷蘭等多個學歷證書，但屢被質疑真偽，之後多次改口。《香港01》逐一查證實，其中美國飛行學校Pacific States Aviation，明確表示並無王青霞的任何紀錄，或採取法律行動。北京航空航天大學教職員亦表示，該校EMBA課程已停辦，對王無印象。史丹福大學的證書，王改口是短期課程。王承認國務院「國家科技進步獎」證書是改圖，該獎真正獲獎者稱不認識王。

有人質疑王青霞是否取得「優才計劃」資格獲得香港身份，據了解，她並無公開展示過香港身份證。《香港01》向李龍基查詢事件，僅稱所有事情交由律師處理。



李龍基未婚妻王青霞（Chris），晒出過中國、美國、荷蘭等多個學歷證書，其中美國飛行學校Pacific States Aviation，明確表示並無王青霞的任何紀錄，或採取法律行動。（潘樂文、麥超億攝）

與李龍基譜「爺孫戀」、年紀相差36歲的未婚妻王青霞（Chris）成為城中熱話，但王青霞卻被接二連三爆料，涉及借錢、淘寶買畫送人及造假學歷等負面傳聞。

美國「學費單」串錯字 改稱無入讀

王青霞對傳媒稱，10歲就往海外留學，塑造「才女」人設，除有美國史丹福大學、北京航空航天大學EMBA及荷蘭萊頓大學等學歷，自稱懂畫畫及駕駛飛機，聲稱是透過「優才計劃」從內地來港。

當中她曾在網上展示Grey Eagle Flight Academy的學費單據，被網民發現單據內很多的英文字均「串錯」，而且填上的名字是「Chris Wong」，而非她其他證書所寫的姓氏「Wang」，被質疑為假單據。 她其後稱該張單據只是報價單，並非學費單，澄清沒有在該校學習。

王青霞曾表示學習飛行的學校是Pacific States Aviation，但PSA稱PSA數據庫並沒有「Wang QingXia」的紀錄，故此王青霞從未在PSA就讀課程。（王青霞 Instagram）

▼王青霞曾展示的飛行學校證書及報價單▼



美國飛行學校PSA：無「Qingxia Wang」相關紀錄

及後她又再一度發帖文稱，「本人真實學習飛行的學校是PSA，至於其他價格資料均為參考並沒有學習或參與其學校課程內容，本人也沒有以此學習文件作工作投身用途！也沒有以此作工作需求！」但現時她的所有帖文均已刪除。

王青霞也展示過兩張Pacific States Aviation（PSA）證書，課程是「Private Pilot Certification Course - Airplane Single Engine」及 「Instrument Rating Course」，簽署「證書」的導師是Rashid Yahya。

李龍基未婚妻王青霞（Chris），晒出過中國、美國、荷蘭等多個學歷證書，其中美國飛行學校Pacific States Aviation，明確表示並無王青霞的任何紀錄，或採取法律行動。

「證書」簽署導師：或採取法律行動

《香港01》就此向Pacific States Aviation（PSA）查詢事件，恰巧回覆的正是簽署王青霞「證書」導師Rashid Yahya。她以PSA主席名義電郵回覆，稱PSA數據庫並沒有「Wang QingXia」的紀錄，故此王青霞從未在PSA就讀課程。

而Rashid稱翻查王青霞的圖片，對她並沒有印象，並反問記者可否採取法律行動追究。

王青霞也曾展示2019年度「國家科學技術進步獎」一等獎證書，但獲獎的名單沒有她的名字。她其後改口稱證書是朋友改圖。

王青霞也曾展示2019年度「國家科學技術進步獎」一等獎證書，但獲獎的名單沒有她的名字。她其後改口稱證書是朋友改圖。（中國科技部網站）

「國家科學技術進步獎」證書 改口為朋友改圖

另外，王青霞也曾展示2019年度「國家科學技術進步獎」一等獎證書，該獲獎項目是「ARJ21噴氣支線客機工程」。

翻查科學技術部發布的資料，主要完成人並沒有王青霞的名字，而證實的獲獎者，包括ARJ21飛機的總設計師、中國商用飛機公司工程總師陳勇。獎項的「主要完成單位」為「中國商用飛機有限責任公司」和「中國航空工業集團有限公司」，均為央企；而「提名單位」為「中國航空學會」，主要完成人有15人。

真獲獎者：不認識王 提名機構：以官方名單為準

遭質疑證書造假後，王青霞改口承認是朋友改圖，但辯稱有「參與過學習過項目練習」。根據中國航空學會提名詳細資料顯示，主要完成人實際約有50人，年齡介乎41至84；獲獎項目於2003至2015年完成，但王青霞當時約16至28歲，提名詳細資料也沒有她的名字。

「ARJ21噴氣支線客機工程」主要完成人獲獎者田劍波，是ARJ21新支線飛機的副總設計師，他對《香港01》表示並不認識王青霞，但強調有關獎項的證書只有主要完成人才擁有，但他稱參與研究的人數可以有幾千人。

中國航空學會職員回覆《香港01》查詢時表示，獎項依據獲獎名單為準。

王青霞對國務院證書的辯解帖文，曾展示了幾張香港公司註冊文件相片，但未有解釋有何關係。該幾間公司註冊文件都未見有王青霞名字。（王青霞 Instagram）

展示公司註冊證明未解釋原因 查冊未見其名

王青霞對國務院證書的辯解帖文，曾展示了幾張香港公司註冊文件相片，但未有解釋有何關係。

該帖文圖片內有兩間香港註冊公司，分別為「香港茵波航空裝備」和「香港飛龍航空研究院集團」，及一間英國公司「London(UK) Commercial Airplane Equipment Co. Ltd」，最新註冊文件顯示，均為以河南省身份證登記的孔國旗直接或間接持有，未見「王青霞」的名字。香港公司的註冊地址，為秘書公司地址。

另外兩間中國內地註冊的「上海茵波通用航空」及「上海茵波飛機維修」，法定代表人是陳美芝，股東亦是孔國旗，同樣未見「王青霞」的名字。兩內地公司業務分別為航空運輸及金屬製品、機械設備修理業務。

王青霞在網上亦曾展示美國史丹福大學「Mechanical Engineering in Computer Science」學位證書，但因兩科屬不同學系被質疑證書真偽。王青霞改口稱是史丹福大學的短期課程。

史丹福大學學位遭質疑 改口稱屬短暫課程

王青霞在網上亦曾展示美國史丹福大學「Mechanical Engineering in Computer Science」學位證書，但因兩科屬不同學系被質疑證書真偽。王青霞改口稱是史丹福大學的短期課程。

翻查史丹福大學工程學院網頁，王青霞證書上宗的機械工程及計算機科學屬兩個截然不同的學系，雖同樣在工程學院，但未見有任何從屬關係。

史丹福大學的學位證書，在「degree of」（學位）後一行，會列出學士、碩士或博士（Bachelor, Master, Doctor），「in」之後一行才會列出畢業學科，如「Master of Engineering in Computer Science」（計算機科學科學碩士）。但非學位課程的證書，不會列出「degree of」，只會列出「certificate」（證書），排版亦有所不同。《香港01》向史丹福大學查詢事件，惟在截稿前未有回覆。

王青霞亦在社交網站展示北京航空航天大學EMBA課程試卷，自稱在2017年已完成EMBA課程，被質疑為何考試時可拍照。（王青霞 Instagram）

北航EMBA課程現已停辦 教職員稱無印象

另外，王青霞亦在社交網站展示北京航空航天大學EMBA課程試卷，自稱在2017年已完成EMBA課程，被質疑為何考試時可拍照。

《香港01》成功聯絡北京航空航天大學經濟管理學院的教職員，他指在2016/17年度的EMBA課程已停止招生，該課程要求入讀學生有八年工作經驗及四年管理經驗，北航最後一屆EMBA課程則是在2015年開學。該名教職員稱對王青霞沒有印象。由於北航現時正值寒假，要2月中開學後，才能正式核實身份。

王青霞在LinkedIn宣稱擁有荷蘭萊頓大學等學歷，萊頓大學稱該校有嚴格的私隱政策，不會回應查詢，

萊頓大學：有嚴格私隱政策不會回應

王青霞又在LinkedIn宣稱擁有荷蘭萊頓大學等學歷，萊頓大學稱該校有嚴格的私隱政策，不會回應查詢，史丹福大學則未有回覆。

李龍基未婚妻王青霞（Chris），晒出過中國、美國、荷蘭等多個學歷證書，其中美國飛行學校Pacific States Aviation，明確表示並無王青霞的任何紀錄，或採取法律行動。（潘樂文、麥超億攝）

優才計劃來港？據了解：無展示過香港身份證

王青霞是廣東佛山人，對傳媒自稱透過優才計劃來港，曾當飛機工程師，「以前我係做Engineer（工程師），我係畫螺絲。」對於學歷屢遭質疑，是否真的獲批「優才計劃」呢？

一般獲得「優才計劃」的人士，來港後需申領非永久居民身份證，程序與來港讀書、工作或任職家傭一樣。但據了解，王青霞無展示過香港身份證。

內地有49個城市，開放戶籍居民來港「個人遊」，包括廣東省全省，遊客可在港逗留不超過7天，離港回內地後，可用自助簽註機續簽。

李龍基回應：交律師處理

《香港01》向李龍基查詢王青霞學歷的問題，記者未開始提問相關問題，已稱所有事情交由律師處理。當記者欲向他講述一篇查詢的問題，他僅重申所有事情交由律師處理，也可提供律師電話查詢，未有聽取記者的查問。