亞洲超星團｜奧利平板支撐1分鐘就完　黃奕斌留頭9冼靖峰跌到10位

偶像選秀節目《亞洲超星團》，日前（27日）播出的第10集將分成兩Part進行，首Part是第三次公演組隊真人騷，第二Part則是萬眾期待的第二輪排位公布！第三次公演將進行團隊搶擂戰，超星練習生將分為守擂區隊伍和攻擂區隊伍，各5支隊伍，最終前5位的隊伍將獲星耀值加權，守擂區隊伍的任務是守住隊伍排名在前五名之內，而攻擂區隊伍的任務則是令自己的隊伍攻入前五名。守擂區隊伍表演歌曲是《La Song》、《R&B All Night》、《Cheetah》、《Good Boy Gone Bad》和《頭髮亂了》，攻擂區隊伍表演歌曲則是《初戀》、《Bang Bang》、《夢想發射計劃》、《Make A Wish》和《Dangerously》。

今晚播出嘅第10集將分成兩Part進行，第一Part係第三次公演組隊環節。

守擂區隊伍率先分組，隊長由第二次公演表現最好的5位超星練習生擔任，分別是奧利、陳鑫昊、王坤、艾克力亞和金東彬，隊長可自由選曲和自行揀選心儀隊員。而決定選歌順序玩法十分過癮，五位隊長需接受平板支撐挑戰，撐到最後一位可率先揀歌！相關對決對比較瘦弱的奧利來說非常不利，面對其餘四名體能擔當即時陷入苦戰，結果奧利僅支撐了1分多鐘便全身震晒兼大嗌：「我想死！」未幾即宣布放棄；奧利事後輸人唔輸陣自信十足說：「啥歌都一樣！」另邊廂，雜技演員出身的艾克力亞和體能擔當陳鑫昊則鬥到最後，到底最終誰是最強Body？

奧利玩到全身震晒，好快就放棄！

玩平板支撐，對奧利嚟講絕對不利。

節目第二Part是緊張刺激的第二輪超星練習生人氣排位公布，一眾超星練習生移師香港TVB電視城進行錄影，由節目召集人曾志偉負責公布排名！第二輪排位結果出人意表，頭九名位置出現不少變動，首輪排名共有兩名香港代表殺入前九名，但今次只剩下一位香港代表，到底誰人這麼厲害？

節目召集人曾志偉負責公布第二輪超星練習生排位。

黃奕斌、冼靖峰有冇份殺入前9？