亞洲超星團｜丁子朗自爆挑戰做樂壇新人　余宗遙一手包辦作曲編曲

無綫（TVB）與內地合辦的節目《亞洲超星團》正在熱播，一班《亞洲超星團》的練習生昨日（22日）在尖沙咀及中環一帶舉行花車巡遊，除了花車外，他們還留在香港錄影了遊戲節目及二公（第二次公演）後的報票環節。丁子朗及余宗遙早前在二公表演時，唱了一首《活著viva》，精彩的表演令人拍案叫絕，最近節目播出後二人收到不少反應，希望一起合唱《活著viva》，於是便成就了二人的「友情結晶品」。

節目播出後二人收到不少反應，希望一起合唱《活著viva》，於是便成就了二人的「友情結晶品」。。(梁碧玲 攝)

丁子朗及余宗遙在活動前接受《香港01》的訪問，被問到二人會否一起推出合唱歌時，余宗遙表示還沒想到這個點：「依家好詳細地幫丁丁去度身訂做佢第一或第二首歌。」丁子朗就說：「佢都好忙，唔敢搞佢，每次搵佢嘅時候，佢都係話你首歌想諗住點諗，你呢壇嘢諗住點㗎。所以都好多謝佢咁用心去度一首歌畀我去唱，畀我準備今年出道做新人。」余宗遙突然認真起來的表示要為丁子朗度身訂做一系列的計劃，為他一整年的出新歌做好準備功夫。

丁子朗自爆挑戰做樂壇新人。(梁碧玲 攝)

丁子朗大讚余宗遙的心意很細密：「因為佢唔係淨係諗你應該唱咩歌，佢直情覺得你呢個性格應該樣做，所以佢係超出呢個作曲編曲人。」余宗遙：「因為有時幫佢手諗埋direction，即係佢如果唔係要唱啲好情歌，情歌王子咁，咁何必要set一首咁嘅歌畀佢呢。」余宗遙更說要看丁子朗的性格如何，才可以為他度身訂做一首歌，他們提到之前所說的《活著viva》cover將會在這一到兩天推出，到時便可以欣賞二人的作品。

丁子朗大讚余宗遙的心意很細密。(梁碧玲 攝)

余宗遙被問到之前二公時一曲《活著viva》改編得十分棒，他就說：「其實我對於音樂嚟講，我比較係熱衷啲真係係編曲同作曲嘅。我由細到大做DEMO嘅時候呢，都係作曲編曲再唱埋，唱歌我就最渣嘅。」他說到編曲是自己喜歡的一部分，所以會特別的去重視。丁子朗大讚余宗遙的編曲特別棒：「《活著viva》係佢4日4夜冇瞓過教，係間房度咬啖飯就繼續編，瞓2個鐘就繼續編嘅作品嚟。真係唔容易同好多心機擺落去嘅嘢囉。」他表示很開心有人懂得欣賞余宗遙這一方面的才華。

丁子朗話《活著viva》係余宗遙4日4夜冇瞓過教改編而成嘅。(梁碧玲 攝)

二人被問到怎樣定義為帥哥時，他們則說因為對著多位練習生已經一段日子，所以看見的不只是樣貌上的帥不帥，而家看他們的性格，所以帥不帥這方面很主觀。

丁子朗同余宗遙眼中的帥哥到底是誰。(梁碧玲 攝)

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