亞洲超星團｜奧利最想去主題樂園玩　自爆嚟緊表演舞台好「性感」

無綫（TVB）與內地合辦的節目《亞洲超星團》正在熱播，一班《亞洲超星團》的超星練習生昨日（22日）在尖沙咀及中環一帶舉行花車巡遊，一直被視為大熱門的奧利亦有隨隊出發。

一班《亞洲超星團》的超星練習生。(梁碧玲 攝)

奧利在活動前接受《香港01》的訪問，表示已經來過香港工作幾次，但一直都去不到主題樂園遊玩而感到失落：「每次來都是因為亞超的工作，來這裡幾乎是沒來玩過，都是因為工作而來，我很想來玩一次，真的想去上那個海洋公園和迪士尼我都很想去。」年紀輕輕的奧利一聽到主題公園就已經說到眉飛色舞，更情不自禁流露著「想去玩」的神情。

奧利之前已經來過香港幾次，可惜每次都是為了工作。(梁碧玲 攝)

對於被問到他人氣一直高企，是粉絲心中的寵兒，他則立即感謝粉絲：「首先有那麼多人支持我覺得是一個很開心的事情，然後其實也一直帶著一個，主要是認真對待舞台態度去做這些事情。我覺得這是每個支持我的人，希望都有看我的雙舞台吧。」而被問到什麼時候愛上跳舞和唱歌他則說是在進公司前就發現自己的興趣，也覺得很開心可以跳舞唱歌給大家看。每次來香港都是為了工作的奧利，被問到有沒有接觸過香港的女生時，他則尷尬的笑著說沒有：「沒有，沒有，每次來香港都是為了工作，這方面沒有接觸過。」

奧利因為年紀還小，所以有不少人都很寵愛他。(梁碧玲 攝)

而下一次表演就已經是三公（第三次公演），在舞台上會表演什麼，他就十分秘密的說：「具體的歌曲和舞蹈我就不透露了，我可以透露一下是一個偏性感的或是偏暗黑風的感覺。」他更很有自信的說自己駕馭這個風格還不錯，而被問到自己可以接受自己性感的尺度有多大時，他則表示自己還未成年，所以不能太大。

奧利透露自己將會很性感。(梁碧玲 攝)

而他被問今次的舞台所說的性感是在哪一方面時，是在衣著還是舞蹈時，他就說是舞蹈方面，相信喜歡奧利粉絲一定會十分期待，到底是什麼性感的舞蹈動作。

奧利透露性感的部分是在舞蹈上。(梁碧玲 攝)

奧利被問到來了幾次香港，有沒有什麼最想吃的東西時，他想了一想後說：「其實我很想吃那個…滑蛋飯！」而香港的兄弟有沒有帶他去吃他想吃的時候，他像小朋友般露出開心的微笑說：「上、上、上次有！3次之前！」那次是在他們來香港首次公開表演之前，有來過香港工作的時候去吃。

奧利說香港的兄弟有帶他去吃想吃的東西，臉上即流露幸福的笑容。(梁碧玲 攝)

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