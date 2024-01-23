亞洲超星團｜冼靖峰享受舞台唔介意名次　張鎬濂靠飲鮮奶嚟增高

無綫（TVB）與內地合辦的節目《亞洲超星團》正在熱播，一班《亞洲超星團》的超星練習生昨日（22日）在尖沙咀及中環一帶舉行花車巡遊，除了花車外，他們還留在香港錄影了遊戲節目及二公（第二次公演）後的報票環節。

一班超星團的成員到尖沙咀及中環一帶舉行花車巡遊。(梁碧玲 攝)

香港代表冼靖峰及張鎬濂在活動前接受《香港01》的訪問，張鎬濂表示今次《亞洲超星團》的一班兄弟來到香港一起錄影感到開心：「今次佢哋都特登落咗嚟香港，然後同我哋一齊參加咗獎門人，然後今次有二公嘅報票環節，所以今次都會過嚟錄返節目。」

冼靖峰及張鎬濂在活動前接受《香港01》的訪問。(梁碧玲 攝)

而冼靖峰被問到今次最新排名的感受時，他表示自己對排名其實不太在意：「老實講，我覺得個表演係最緊要囉，啱啱過咗去個二公表演其實自己好開心可以同呢班team mate一齊去做呢個舞台啦，今次係呢首歌好鍾意，呢班隊友都係。」 他亦講到因為今次這一班都是主要唱歌的人，所以在合作上與之前的都有分別。二人一提到三公（第三次公演）時已經按捺不住流露興奮的表情，更大賣關子不肯透露內容。

冼靖峰唔太介意自己的排名，反而覺得表演最重要。(梁碧玲 攝)

張鎬濂亦說到自己的排名雖然跌了一名：「今次覺得係表演上面作品上已經盡晒全力，其實已經好唔錯，咁都希望賣返個關子，其實三公我哋真係好渣．」二人被問可否透露一點點有關三公的表演時，他們只透露了三公是全體香港成員一組，會重新演繹一首經典的粵語歌曲。

張鎬濂話三公是全體香港成員一組，會重新演繹一首經典的粵語歌曲。(梁碧玲 攝)

在《亞洲超星團》第一次九位香港成員一起表演的時候，已經有不少粉絲或是網民說，希望他們九位能自己組成一團出道，張鎬濂表示：「呢個有少少遙遠喎，其實三公舞台之後呢，其實我係覺得唔夠！」他表示如果有機會的話，也很想再次與這班兄弟合作。

張鎬濂都話好想再同班兄弟合作。(梁碧玲 攝)

張鎬濂被問到被稱為「長腿oppa」時，他則說以前並不是這麼高，是因為自己愛喝牛奶，所以才增高。但一提到不少女生都會鍾情他這樣長腿oppa時，他即「落閘」：「呢啲唔講啦，之後先再算啦。」絕口不提感情事。

點撃睇更多《亞洲超星團》嘅相：