仙氣女星6歲童年照出土「證實由細靚到大」卻因美貌慘遭同學欺凌
撰文：TVBS新聞網
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36歲大陸女星劉亦菲長相甜美，氣質清新，無論古裝、時裝都仙氣爆棚，有「神仙姊姊」之稱，有網友挖出她的5、6歲兒童時期與16歲少女時期的舊照，五官幾乎沒有什麼變化，讓人不禁讚嘆「從小美到大」。
劉亦菲的媽媽是知名舞蹈家，從小受到舞蹈薰陶，跟著一起練舞，造就非凡氣質與身段，近日有網友挖出她童年照，一雙靈動大眼與白皙澎潤鵝蛋臉，從小就是美人胚子，而另一張則是與家人的合照，頂著一頭飄逸黑長髮，脂粉未施五官仍非常突出。
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令人驚訝的是，劉亦菲小時候還因為長得太美又多才多藝遭眼紅，有同學看不慣，就對她言語和肢體欺凌，她也曾在節目上談起此事，透露之前在美國留學，好好的坐著上課卻被同學為難，拉她頭髮或在她衣服上畫畫，讓她有段時間上學非常痛苦。
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