人中之龍8｜林襄成製作人阪本寬之第1人選　接捧三上悠亞演這角色

近日傳出換隊的人氣啦啦隊女神林襄25日公開露面，為《人中之龍8》擔任台灣宣傳大使，她表示能擔任宣傳大使讓她感到相當開心，這款遊戲先前有三上悠亞及沖田杏梨為《人中之龍6》飾演聊天室美女，這回台灣女神林襄接棒擔任遊戲一角。



林襄在遊戲中本色出演，以林襄一角前往夏威夷工作玩交友軟體與春日相約出遊，她表示遊戲最吸引她的就是，「因為有我出現！我還為了這個去買PS5，遊戲的畫質感覺像看電影，很漂亮。」

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而遊戲製作人阪本寬之則稱會挑選林襄作為宣傳大使主要看中她的國際性與適合遊戲角色設定，第一時間就將她列為人選，「很開心她一口答應。」

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