46kg女星被于正嫌肥　徐嬌怒批宣揚畸形美：瘦成這樣您覺得好看？

曾因執導《延禧攻略》而爆紅的製片人于正，經常因為大膽的言論和作風而受到不少爭議。日前，他最新執導的作品《五福臨門》日前開機拍攝，某天他在自己的微博帳號上，就發佈了《五福臨門》女二號趙晴的劇照，並表示雖然趙晴已經見到了92斤（46kg），但在他看來還是有點胖，認為至少得瘦到85斤才好看，為此還特意喊話趙晴除了不吃零食和晚飯，看看還能做點啥來讓自己變得更瘦，還放話說自己陪她一起減！



于正的這番言論，就讓演員徐嬌看不下去了，她直接轉發了于正的微博，並且配文寫道：「瘦成這樣您就覺得好看了？」並且還貼出一張于正旗下男藝人弭金古裝照，以嘲諷的語氣批評于正對於「瘦就是美」的畸形審美觀！不僅如此，徐嬌在評論區還留言道：「（趙）晴比我高將近半個頭，92都已經是極限瘦了，要讓人瘦到85是有多歹毒！」

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作為當事人的于正，不僅沒有被徐嬌的這番言論而激怒，他也沒有試圖反駁徐嬌的意圖，反而再度發博感謝徐嬌的關注「謝謝妹妹給的熱度」、「咱微信說」，看來于正不僅沒有反思自己的言論，反而還要感謝徐嬌讓他白蹭了一波熱度，省下了一波宣傳費！

不少網民都大讚徐嬌敢說敢做，直接公開點名批評于正渲染「極致的瘦就是美」的畸形審美觀，但沒想到于正不僅沒有生氣，反而還感謝徐嬌百送上門的熱度，確實都讓大家無語了。雖然說女星上鏡胖十斤是殘酷的事實，但要瘦到85斤（42.5kg）是不是真的有點over了？

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