女星曾患紅斑狼瘡症「走出鬼門關卻暴肥」從中學懂一件更重要的事

Selena Gomez在24歲那年確診了紅斑狼瘡症導致腎臟受損，這麼多年來經過多次的激素治療後，雖然她恢復了健康，但卻也因為這個病症導致身材產生了很大的變化，並且引起不少網民的熱議。



日前，她就在自己的IG上分享了一張多年前的舊照，還有自己不久前在海邊度假時的泳裝照，借此回應外界對於自己身材的爭議。她毫不避諱公開自己的泳裝近照，認真反思自己這麼多年來身材的變化，接受激素治療導致荷爾蒙失調，也讓她的身材管理失控，苗條身材不復昔日，整個人胖了不少。

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時隔十年，Selena Gomez再次曬出身穿比堅尼的泳裝照，照片裡的她身材比從前對比，肉眼可見胖了不少，回看她在2013年穿著比堅尼在海邊遊玩的照片，她這才意識到，原來自己的身材再也回不到過去了，但即便如此她也十分樂觀「我雖然不完美，但我仍然為自己而感到驕傲」、「有時候我忘了做我自己也可以」。

以前的她或許還會因為自己的身材變化而感到難過，但經過多次的治療、在生死邊緣走過一遍後，她明白健康比一切都重要，即便她再也回不去從前的完美身材，但她依然為健康的自己而感到自豪，而她也以過來人的身份鼓勵所有女性，要勇敢面對自己身材的變化，身體健康大於一切！

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