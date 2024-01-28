男星「好想插她們下面…」惹公關災難　LE SSERAFIM粉絲湧入IG鬧爆

台視昨日（27）錄製除夕紅白特別節目，主持人黃偉晉在請韓國女團LE SSERAFIM吃地瓜球時，竟說出「好想插她們下面的…選的那一顆」，被粉絲罵爆！



台視昨天錄製《2024超級巨星紅白藝能大賞》但路到其中吃地瓜球的環節時，黃偉晉失言說，「好想插她們下面的…選的那一顆」，斷句令人想入非非，但他也立即圓場，向大家道歉說不是大家想的那個意思，但還是被網友湧入臉書和IG罵爆。

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黃偉晉今天（28）凌晨在社群平台發出一張黑色照片，發文誠懇道歉，並解釋事發經過，「節目的橋段要讓團員們一個一個享用美食，然後允真用竹籤插起了一顆地瓜球要吃，於是我就本能性的想做點反應，讓這個吃東西的過程不是安靜的，然後說出了一句讓大家誤會的話。我心裡想表達的是：可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食是很開心的事。」

黃偉晉表示，自己絕對沒有任何別的意思，也對其他聽到那句話不舒服的觀眾說聲對不起，「我應該多注意詞句之間的細節與使用，這是我不足的地方，非常抱歉。」

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黃偉晉說自己真的很認真準備主持的工作，絕對沒有一絲想要造成任何人的不舒服，「希望大家可以相信我，絕對絕對沒有那個意思，也謝謝大家的批評與指教，今後我一定會更加注意用詞。」

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