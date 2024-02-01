愛愛內含光｜柯震東拍床戲有苦自己知　詹子萱苦呻屁股就抽筋

超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》的大尺度親密戲是大看點；柯震東直言拍攝很疲累，表示「畫面上要一直（做動作），好像在做大有氧」，詹子萱也累喊：「屁股快抽筋了啦。」



《愛愛內含光》 早前曝光幕後花絮「想愛愛篇」，夏于喬與馬志翔在劇中飾演夫妻，2人以「生猛、香豔、多體位」透露劇情有看頭；而雖然各種床戰香豔、刺激，但演員實際卻是吃足苦頭，導演黃婕妤表示：「其實親密戲跟武打戲很像，所有的一切都是要經過安排跟設計的」，柯震東直呼：「很累欸！畫面上你就是要一直一直（做動作），好像在做大有氧」，詹子萱也累喊：「屁股快抽筋了啦。」

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林哲熹與巫建和飾演同性戀CP，2人激情戲滿滿，除了吻戲更有戶外「野戰」、互抓等親密橋段，林哲熹表示，親密指導有讓互相先習慣觸碰對方的身體，而他也非首次與男性拍攝親密戲，讓巫建和驚訝直喊：「你不是？！你不是？！」而巫建和表示是首次拍攝親密戲，並開玩笑喊：「我吃虧了。」

花絮影片曝光詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和及夏于喬、馬志翔超真實床戲，苗可麗也有拿著按摩棒按摩等「舒服」橋段，洪都拉斯更是演出打手槍畫面；ˊ針對拍攝親密戲的執行，導演黃婕妤強調：「演員們該有的防護絕對不會少，他們的屁股墊了一層很厚的東西，前襠也墊了很厚的東西，胸部大概是有三個胸罩這麼厚，就是為了讓整個排練過程中大家不會不舒服。」

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