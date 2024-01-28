53歲吳奇隆傳婚變後突現身「荒島」網民讚睇落似廿歲出頭極凍齡

53歲的男星吳奇隆，憑藉著《步步驚心》紅遍亞洲，與大陸女星劉詩詩在2015年結婚的他，近期卻屢屢被爆婚變消息，卻始終低調沒有多回應。近期他也被民眾捕捉工作照，只是這短短23秒影片竟疑似在「荒島上」，令人頗為驚訝。



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看到畫面中，他身穿一件黑綠色的防風外套，與馬嘉祺等一群人在山林裡來回走動，眼神看起來相當專注的他，站在佈滿雜草的斜坡上，溝通接到的節目計畫，也因為畫面的曝光，引來不少粉絲詢問地點。

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據傳吳奇隆會來到這，主要是拍攝荒島求生綜藝節目，至於合作型態、和誰同框，讓粉絲十分期待播出後的成果。網友也劉延「好期待，希望四爺不要太累」、「期待節目播出」、「吳先生背影就像是20出頭的小夥子」。

吳奇隆被捕獲工作照。（微博＠丟丟_小迷糊）

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