鄧美欣龍年去文斌廟祈福望新的一年成功脫單：自己都想快啲

撰文：吳子生
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藝人鄧美欣（Venus）襯著新年假期，到上環文武廟去祈福，並寫下新一年的願望在宮燈下。文武廟的昇運宮燈受眾人歡迎，每面糊絹或鑲玻璃，並畫有彩色圖畫，下面懸掛流蘇，亦代表著Venus 心裏期盼的五彩繽紛願望。

鄧美欣到文武廟祈福。

Venus 表示新年願望主要在工作上，希望今年在演藝角色上有新的突破：「自己既角色一直也單一，但人在舒適區太久了，就容易变得僵化，久而久之，就會停下去突破自己，所以新的一年希望自己可以接到些有別於以往的角色，可以帶俾觀眾另一面感覺。」問到姻緣上，Venus笑言新一年當然希望脱單: 「新年期間親戚都會有聚會嘅習慣，在團圓飯上年年都會被問感情狀況，亦會被催促快啲拍拖結婚，面對呢啲必問的話題，自己都會一笑帶過，當然自己都想快啲有段好姻緣。」

年廿八洗邋遢、著新衫、年夜飯等等的新年習俗，Venus 表示家人都會跟足去做: 「我屋企較為傳統，啲習俗都會跟住做。而我個人就好鍾意『著新屋衫』呢個習俗！因為又可以俾個藉口自己買衣服。正所謂新年新氣象，著上新衣，將屋企大掃除，擺上桃花，無論對自己既姻緣運和人緣都非常好。」

鄧美欣到文武廟祈福。
擺甫士好專業。
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