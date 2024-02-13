香港著名堪輿學家陳定幫師傅預測龍年生肖運勢雞、狗、豬

踏入2024年，相信大家也想知道龍年運勢如何？今次玄學家陳定幫師傅為大家指點迷津，逐一點評各大生肖於龍的運勢。

鄧美欣生肖屬垼雞。

2024癸卯年龍年 - 肖雞運程

1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017

整體運勢

肖雞朋友於2023年「犯太歲」，運程反覆，踏入2024年龍年，龍鳳配，肖雞為為六合之年，十二生肖當中，肖雞朋友都可以算是最好運程的其中一個生肖。

有【月德】、【地解】吉星照耀，運勢不錯。【月德】為貴人星，而【地解】為凡困惑難解之事都可以迎刃而解，對事業運而言，相當有利。

對於打工仔的朋友而言，有【月德】星、【文昌】星的助力，非常有利，你們會容易得到上司或老闆的注意和賞識，有望升職加薪。

肖雞朋友今年的桃花運亦相當好，桃花處處，單身的你會突然覺得自己很有吸引力、很受異性歡迎，社交應酬相對增多，但應酬多、飯局多帶來的就是會令你有額外的支出。

事業運勢 多貴人指引 有望升職加薪

今年有【月德】、【地解】、【文昌】等吉星照耀，自然多貴人指引，如無意外，應該在事業上有新的突破點。

由於有貴人相助，要懂得借外力，團結大眾，將自己的力量發揮到最佳，建議今年要多點社交應酬，擴大生活圈子，增強人際網絡，對你百利而無一害。

在工作上，偶爾會遇到一些小的麻煩，但幸好有【地解】的助力，一切問題都可以迎刃而解，故此肖雞朋友受到挫折時，切勿氣餒和退縮，柳暗花明是在披荊斬棘的努力之後出現，成功的信念會給你意想不到的力量和效果。

因有吉星的加持，想有轉變的肖雞的朋友，只要你有決心，又做足準備，可以放手一搏，定能取得佳績，當可喜可賀。

做生意的朋友，踏入龍年，要注意的是「切忌過份高調」，正所謂：「棒打出頭鳥」，錢是要靜悄悄地去賺比較好，免得招人妒忌，被人針對和攻擊。

財運 正財偏財運都不錯

今年是六合之年，加上有吉星高照，正財偏財運都不錯，另外遠行有財利可得，故此有機會向外發展的話，不妨一試，所得的往往比留在原地的多。

今年財運上佳，但有【小耗】星的出現，肖雞朋友都會有些小破財，可能是因為今年太受歡迎而多了應酬，吃喝玩樂、置裝扮靚費用都不少，幸好這都是開心的小破財而已。

龍年，對於做生意的朋友因着六合之年，同人合作比自己闖天下較為有利，若然想擴展商業版圖，在充分研究市場的同時，制定合理的規劃，不妨同人合作去打天下，必然能收到理想的回報。

健康 注意飲食 忌暴飲暴食

今年健康還算不錯，但今年因為應酬多，飲食不定時，作息時間混亂而影響健康，故此要注意飲食，不能暴飲暴食，多點作戶外運動，秋天可適當外出旅行，調整心態的同時能開拓視野，不必為一些小事而糾結，所謂：「豁達者自有天助」，心情好，身體都會好 。

肖雞的小朋友今年要注意水險，參加水上活動的時候要有大人陪同，長者則要注意「三高」，保持合理健康 的飲食和運動習慣是最佳良藥。

桃花 極受異性歡迎 桃花運強

肖雞朋友踏入龍年，有【歲合】這顆半桃花星照耀，戀愛運比去年的好，肖雞朋友明顯地覺得自己好受異性歡迎，好有吸引力，應酬都會多了，但是肖雞朋友

對於感情上又會好飄忽，突然對對方好熱情，突然又會變得冷漠，令對方難以觸摸，若然你只想做「穿花蝴蝶」，喜歡錯摸的感覺和你追我逐的過程，這沒有問題，好好享受吧！

但若然你是想發展一段真正的情侶關係，肖雞朋友就要提醒一下自己，不要情緒化，亦不要濫交朋友，遇上合適的對象才去發展。

而已婚或已有另一半的肖雞朋友，因為今年桃花旺盛，不用孔雀開屏也會吸引到不少異性，故此要學習自制，免得飛來的爛桃花破壞你穩定的感情生活。另外，也要多點關心身邊人，不要對對方忽冷忽熱而影響感情生活，破裂了，修復就難了。

每月運程小貼士！

農曆正月運程

進入今年一月份，本月事業運還算不俗，應會有不錯發展，宜多用心思來經營，但本月內吉中混雜凶星，故此應小心謹慎地面對可能出現的各種 危機，以免由於大意疏忽而出現極為嚴重的後果。財運方面應有不錯收入 ，但要注意破財，不宜借貸。感情運一般，單身的朋友即使努力，很可能 還是徒勞無功。身體方面要多注意飲食起居。

農曆二月運程

進入二月份，本月運勢稍遜，工作事業方面可能會遇到不少阻礙，應積極做好面對困難的準備，以免被可能隨時突如其來的麻煩打亂節奏，尤其注意避免口舌上引發的風波，多加提防小人，萬不可疏忽。財運則是盈中有損，財富難守，少有剩餘，不宜進行大規模投資及風險類投資。感情方面 易出現小矛盾，當相互包容理解。另由於事多繁忙，易出現身體小恙，應多休息，注意勞逸結合。

農曆三月運程

進入三月份，本月運勢有所回升，得貴人相助，工作事業逐漸煥發出勃勃 生機，宜多用些心機精神來奮發經營，能取得理想成績，但應謹慎決策， 不可浮躁急進，同時情緒上稍有不穩，應保持冷靜，以免因此招致重 大損失。財運有所回落，只宜進行小規模的投資;並要切記帶眼識人，以 免受小人拖累而破財。感情平穩，即使曉得爭吵亦能輕鬆化解。

農曆四月運程

本月運勢起伏不定，變數較大，但總體上仍是利大於弊，若能潛心經營， 事業亦上昇平穩，對於工作壓力較大，無須過多焦慮，平常心面對，自能 順利度過。不過由於運勢的不穩定，凡事小心，遇到困難時無須慌亂，適 當時可求助於親友解決。財運方面要稍好於上月，但由於易變導致財富難 以積聚，投資更應慎之又慎，以免血本無歸;感情上要小心出現變化，提 防第三者。注意身體健康，易出現小恙。

農曆五月運程

本月運勢不佳，工作事業方面會有不少阻礙，生活上也有一些不快之事發 生，讓屬雞者倍感壓抑，捉襟見肘; 一切皆應小心謹慎，凡事不可冒進， 宜穩中求進，自然能平穩處之;本月多口舌，要看清形勢，低調做人，靈 活應變，避免把問題越弄越糟;財運不順，有破財之虞，不宜進行高風險 投資;健康方面則要注意飲食衛生問題而導致的腸胃不適。

農曆六月運程

本月運勢仍持續低迷，凡事要三思而後行，謹慎努力方可保事業穩定發展 ;工作壓力比較大，很可能會遇到人為阻礙，使所有的努力付諸東流，應 注意協調好人際關係，與人多交流，以免關鍵時刻缺少助力;財運比較平 常，橫財偏於低迷，不宜進行借貸之事。另外要注意健康問題，多參加有 益身心的娛樂活動，勞逸結合。

農曆七月運程

本月運勢較之上月要佳，事業雖仍有阻礙，如精心發展，仍有不錯局面。 工作上不宜強出頭，免招同事或上司側目，而成替罪羊。對於無謂應酬， 能免則免，酒桌上要避免因多度飲酒而導致不理智的行為;財運也有所好 轉，但仍不宜進行高風險類投資，經商者要根據市場的變化及時調整自身 的商業策略。夫妻情侶之間有小得矛盾，只要溝通及時，不會造成大的影 響。

農曆八月運程

本月運勢順中帶逆，事業生活等各方面貌似好轉，但暗藏危機，好在有吉 星高照，仍可有較好的發展機會;同時可能會有一些是非困擾，易因一般 的口舌等麻煩引起大紛爭，應安分守己做人，看清形勢，靈活應變!財運 方面尚可，可適當進行投資，但要量力而行，勿因一時衝動而做出超乎自 身承受能力的投資活動;感情方面須注意霧水桃花。

農曆九月運程

本月事業運仍能持續，工作有創意，但任職高職的朋友，謹記處事不可過 於獨斷專行，以免令下屬感到壓抑。此外，慎防辦公室內有女性小人製造 事端，搞風搞雨，謹記少說話、多做事，盡量避免捲入是非之中。家有老 人家的肖雞人，本月宜多關心他們的健康，不幸遇上他們身體不適的話， 應及早帶他們看醫生，切忌拖延病情，後果可大可小。

農曆十月運程

本月運勢有較良好，事業上會出現不少發展機遇，應多用些心機來把握。 若能好好用心經營，努力進取，定有上佳進展。對工作的朋友而言本月利於升遷，宜積極爭取;財運方面相當不錯，尤其是橫財運，可適當進行投 資;凡事要注意防小人，簽署文書合同時要看清條款內容。感情上會出現 意中人，應多花些心力培養感情，以免錯失良機。身體方面要避免過於勞 累，應多多休息。

農曆十一月運程

本月運勢有所下滑，工作可能遇到些小阻礙，要小心應對，做到萬無一失 ，以免前功盡棄。這期間應多花些精力改善人際關係，但須注意主觀性不 宜太強，應多聽取別人意見。財運不差，可惜不穩定，財富難積聚，忌做 擔保或進行借貸。另外要注意胃部方面的健康問題，適當休息及合理健康 的飲食必不可少。

農曆十二月運程

今年的最後一個月，本月運勢不俗，一洗所有的晦暗，事業發展穩定順暢 ，努力經營自有可喜收穫;不過凡事要警惕，以免被小人陷害，而功敗垂 成;同時應好好為下一年的發展進行規劃，進一步提升效率。財運方面大 有起色，利於偏財，可用餘錢適當進行投資，但切忌過貪。感情生活多姿 多彩，但要警惕桃花劫，以免破財，甚至引起血光之災。注意親人身體健康。

肖雞朋友 龍年錦囊

1.有【龍德】、【紫微】兩顆吉星照耀，運勢好。

2.【龍德】照耀，逢凶化吉，貴人多助，由禍轉福。

3.在事業上會有新的突破。

4.建議今年要多點社交應酬，擴大生活圈子，增強人際網絡。

5.遠行有財利可得，不妨一試向外發展。

6.健康不錯，但也要注意飲食，不能暴飲暴食。

7.單身朋友今年會特別事業心重，難以分心脱單。

8.已婚或已有另一半的肖雞朋友，要多點關心身邊人，否則冷落對方，影響感情。

9.根據奇門遁甲的參考年份尾數推算出1981年出生的肖雞朋友，今年容易做錯決定，做生意的朋友，有機會同拍檔拆夥。

吉祥顏色:紅、橙、黃

吉祥數字:3 、8 、2 、7 、6 、9

李佳芯生肖屬狗。

2024癸卯年龍年 - 肖狗運程

1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018

整體運勢

今年肖狗朋友「沖太歲」，加上凶星又多，有【歲破】、【大耗】、【豹尾】等凶星入宮，今年小心失物與破財之事，如果打算在今年進行投資的朋友，須謹慎對待，凡事不可急進，從長計議，方可有所斬獲。

「沖太歲」的年份一般較為波動，運勢起伏較大，對於本身喜歡變化，追求創新的朋友，今年反而是個不錯的機會，所謂運勢的好壞，沒有絕對的定義，只不過是因人而異罷了。

今年無論是肖狗男或女均有「破財」機會，如若不慎更會有牢獄之災，所以工作上要接觸文件、合同的話，必須要打醒十二分精神，凡事三思而後行。

雖然「沖太歲」運勢和個人情緒都會波動較大，但今年有桃花運，很想脫獨嘅朋友就要好好把握機會，已婚或有另一半的朋友，就要有所節制，否則引來爛桃花，影響家庭。

事業 82年狗仔狗女沖得特別好

今年「沖太歲」事業起伏較大，凡「沖太歲」情況會較大分別，有人會越沖越旺、有人會越沖越差，當然再精準一點地去看，就要看埋八字命格了。溫馨提示，今年1982年出生的狗仔狗女運程比較好，「沖太歲」會為他們沖出更好之景象。

「沖太歲」之年，好不好？也很視乎自己的性格和心態，有人會喜歡平穩生活，若然如此，工作或生意上就要「只可守，不能攻」，合作投資應要小心，否則有可能會有損失，也會傷了和氣，今年情況有如海市蜃樓之景，虛而不實， 往往到頭來只是一場空，千萬別給貪字迷惑了頭腦。

對於本身有衝勁、喜歡挑戰自己的朋友，今年是開闢新局面的好機遇，其往往能在變化中抓住為數不多的機會，發揮自己所長，因地制宜，從而扭轉局面，讓「沖太歲」的運勢為自己所用，這也未嘗不是好事。

建議「沖太歲」之年，年頭先到廟宇拜拜太歲，祈求平安。

桃花 情緒波動大 影響夫妻感情

今年戀愛方面會有很多的波折，要盡量遷就對方，以溫和的語氣和對方解說，因為情緒波動會令你看任何東西、任何人都不順眼，所以容易因少少事而大罵對方，影響感情，最後鬧得「勞燕分飛」的局面，後悔莫及。

對於單身的人，桃花運會在農曆十月浮現，平時亦應當主動出擊，多加留意，命運總是眷顧有準備和活得有目標的人，但謹記在龍年的日子，肖狗朋友要學會管控情緒，不要亂發脾氣嚇走人兼做錯決定。

所謂「太歲當頭坐，無喜必有禍」故已婚或已有另一半的肖狗朋友，可考慮在龍年結婚、添丁、辦喜事，將「沖太歲」的負面影響減到最低。

財運 【大耗】破耗力強 小心破財

今年逢【歲破】、【大耗】等凶星的出現，財運欠佳。 【大耗】主損耗破敗，為暗耗，破耗力很強，尤其對財物損耗很大，破祖業暗導財務狀況會出現不平衡，尤其春天更要注意，橫財方面，夏天和秋天 較為有利。

【大耗】的出現，肖狗朋友今年會有很多意外支出，特別是家宅方面，可能是屋企有些破損，或落雨水浸，失驚無神要用一筆錢。建議大家，否正今年都會破財，倒不如破歡喜財來應一應，多做善事、請家人去旅行，買車置業等大型消費也可。

另外，「沖太歲」之年，情緒會受影響，波動較大，在決策上，很容易因為情感問題而決策失誤，造成損失，投資上，要提醒自己「要三思而後行」，做足資料搜集才落注。

雖然如此，大家又不必過慮，凡事有危有機，我們可以在守的同時適當採取主動尋求變化的策略，做生意的肖狗朋友可嘗試其他方面的投資或者改變舊的經營模式和思路，爭取在今年裏改變被動的局面，增強自身的競爭力 ，達到最理想的狀態。

健康 有病要即醫 忌諱疾忌醫

今年「沖太歲」，需要注意健康，特別是情緒方面的問題，踏入龍年，肖狗朋友要保持正能量，多曬太陽、做運動是最好的方法。

【大耗】的出現，意味着有突如其來的事發生，令你要花一筆錢，有機會是自己或家人有跌傷、疾病而要花一筆醫療費用。

故此，建議肖狗朋友可以抽點時間為自己做個詳細一點的身體檢查，購買醫療保險，如果有小毛病就要立刻去治療，不要諱疾忌醫，否則小病變大病。

對於駕駛的朋友 ，今年則要謹慎為上，因為「沖太歲」意味着多變動、衝擊，如果在馬路上不遵守交重規則，貪快求爽，不顧自己和他人的安危，這樣發生事故的機會比以往的年份肯定有所增加，所以萬事安全第一。

生肖流月運程

農曆正月運程

踏入「沖太歲」之年，變化多，你的情緒起伏也較大，故不宜貪急，應留意合約上防有出錯，好運便會變壞。身體上防有過 勞及腸胃不適，外出防有意外及誤點。

農曆二月運程

可算是運程不俗，事業錢財皆應見有得益改善，只要你能努力及耐心幹，以敬業樂業及安守本份的心情去做，定然可以開創一片新天地，但在工作 繁忙中應宜注意與家人及伴侶之關係，方可保持公私雙贏之局面。

農曆三月運程

運程大致平順，雖見奔波忙碌，但收益亦見不俗，打工仔在工作上可得上 司貴人之助力而見功勳，但防與同事發生口舌爭執，是非令你相當苦惱， 但應忍耐，切忌衝動，否則定會拖累本身之工作運度。感情上防有謠言中傷，導致關係破裂，凡事不能以表面及耳朵去衡量真假，否則定會後悔莫及。

農曆四月運程

運程為大凶，本月不論錢財、事業都會見有突發性之壞衝激，不可急進， 只可穩守及在人際關係上尋求支持，記着不貪不謀、不做便不錯。財運極弱不可作胡亂開支花費。感情上易有破裂，不可意氣用事，健康上防有肝 炎或呼吸系統毛病，不應留連人多之地方，小心飲食。

農曆五月運程

運程刑衝暗煞，運程反覆。事業上的阻礙、錢財上困擾再令你煩躁不安，加上與家人及同事的關係亦不理想，令你不知如何是好。可以 的話，應宜作外遊或出門工作，如經濟或時間不能允許的話，到郊外離島 避靜亦應為良方之一。

農曆六月運程

運程表面上看來並無大礙，但事事俱藏有暗滯，凡事缺乏一氣呵成，防小人反叛陷害，此時理應事事親力親為，不可沉迷感情或賭博等不良嗜好而 荒廢工作，再者亦不可高調張揚，防在事情未有圓滿結果之前突然有變或 遭人破壞。此外禍從口出，恐因口舌意氣之爭而惹禍。

農曆七月運程

運程於平淡中略帶阻逆，此時不可輕率行事，應宜廣結人緣、上下和睦， 方可使阻礙困擾平息。錢財運普通，不可為那些所謂親戚好友作借錢或擔 保之舉，否則人財兩空。身體上易有刀劍金屬之傷，注意車險。此月不宜探喪問病及注意家中老幼之關係及健康。

農曆八月運程

運程雖然漸見回穩，但仍是先兇後吉，或必經一番勞碌奔波方有小成，此 時理應忍耐及靜待時機，勿輕信他人之言，胡亂作出投資投機決定，否則 必見大破。此月是非多多，記着來說是非者便是是非人，不可參與他人之紛爭，否則定被他人利用而成待罪羔羊。

農曆九月運程

運程漸見安穩，謀事上起碼會有種瓜得瓜、種豆得豆，勞而有功之象。營 商者能在走動中得逢貴人之助而殺出重圍，生機再現，打工仔有轉工之心。工作上之突破是要憑自己努力及自信心，應好好把身邊的機會，但是月防有因感情而失事業或因身體不適而錯失良機。

農曆十月運程

運程又見回落，事事皆宜靜觀其變，方再作出決定。假人假像多多，不可胡亂相信一些所謂專業人士所給與的投資貼士而作投機之舉，否則必陷大劫。感情上又見反復，與伴侶口舌爭執後，不應在外面尋求虛假之開解， 三角關係會令你苦上加苦。

農曆十一月運程

運程仍見危機暗伏，做事勞多得少，所以不能急於求成或帶有僥倖之心， 否則必見大破。記著不辛苦便難得世間財。打工仔更不可意氣用事，胡亂 轉工轉職，最後必然越轉越壞。感情上易有爭執，只宜退讓，否則只會面 臨破裂。

農曆十二月運程

運程一般，假人假像頗多。缺乏目標方向時，切勿受人唆擺以身試法，否則必有官非。此外是月應防有錢財破損，賭博炒賣不宜，記著財不入急門 。感情上若即若離，令你非常不安，不妨大家坦誠將問題提出作討論，反比拖拉為佳。

肖狗朋友 龍年錦囊

1.「沖太歲」之年，情緒易受影響，脾氣暴躁。

2.進取的朋友，有危就有機。

3.安貧樂道的人，少做少錯，唔做唔錯。

4.投資上，要三思而後行，忌衝動。

5.感情生活上，忌亂說話，鬧情緒，鬧走另一半。

6.肖狗朋友要保持正能量，多曬太陽、做運動。

7.單身的人，桃花運會在農曆十月浮現，要好好把握。

8.建議「沖太歲」之年，年頭先到廟宇拜拜太歲，祈求平安。

9.根據奇門遁甲的參考年份尾數推算出1958年的肖狗朋友，特別多口舌是非之爭，情緒也因為受是非影響而變得起伏波動。

吉祥顏色:白、藍、灰、棕黃

吉祥數字:4 、9 、8

陳豪生肖屬豬。

2024癸卯年龍年 - 肖豬運程

1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019

肖豬朋友於去年2023年兔年「三合太歲」，特別多貴人相助，人際關係好，凡事得心應手。來到2024年，肖豬朋友有多顆吉星照耀，故此是十二生肖中好運生肖的其中一個，整體上運程都好，繼續有運行。

今年有【紫微】、【龍德】、【紅鸞】吉星照耀，【龍德】主貴人扶持、大抵可逢凶化吉，故今年肖豬朋友特別多，得貴人相助，人際關係，凡事得心應。

【紫微】 星是帝君星，有降煞、制煞的能力，主工作事業，為解災厄，在職人士有機會在今年得到上司或老闆的欣賞，升職加薪，做生意的話會得到好的回報。

今年【紅鸞】星動，肖豬的單身朋友遇到另一半的機會非常大，宜多點外出應酬，擴展生活圈子。而想拉埋天窗、生小朋友的肖豬朋友心動不如行動，龍年是一個辦喜事的好年頭。

事業 吉星拱照 易得上司或老闆提攜

今年事業上，肖豬朋友有吉星拱照，打工仔今年都會得到上司或老闆的提攜，有望升職加薪，人際關係好，與同事的相處亦非常融洽。

有【紫微】吉星照耀，工作事業運特別好，打工仔遇上阻滯都會迎刃而解，而且容易得到上司或老闆的欣賞，升職加薪，做生意的話會得到好的回報。另外，又有【龍德】貴人星加持，只要你多出席社交應酬活動，廣交朋友，擴闊你的生活圈子，對你的工作或生意都是百利而無一害。温馨提示一下，今年肖豬朋友遇到的貴人以女性居多，大家要多點留意。

有吉星，同時有【暴敗】凶星出現，在龍年裏會為財運會有點小起伏，不過此星影響力不是太大，不用太過擔心，只是投資上不要太過高風險，宜作穩健投資的策略。

今年有貴人扶持，有意轉工或創業的朋友可以勇敢地嘗試，成功在望，因為有多顆吉星加持的關係，也可以與人合夥做生意。

肖豬朋友職場上既要留意貴人出現，都要防止小人作祟，以防競爭對手採取不合理手段進行打壓，對於事業上潛在的陷阱和危機，除了保持謹慎的心理外亦要有坦蕩的作風，只有心中做到磊落，事業自然坦途。

桃花 【紅鸞】星動 可拉埋天窗助造人成功

今年肖豬朋友有【紅鸞】吉星照耀，此為一顆正桃花星，對於未婚朋友而言，今年的感情運可以說是多姿多采的一年，若身邊已經有一個人穩定對象，可以在這一年拉埋天窗，開展人生新一頁。

若然單身的朋友，有【紫微】、【龍德】、【紅鸞】三顆強大的吉星照耀，今年會有很多貴人為你拉紅線做紅娘，介紹理想對象給你認識，故此單身豬仔豬女，在新一年要多點出席飯局、社交應酬，脫獨機會相當大。

不過要注意，今年都有【暴敗】凶星出現，除了會令財運上有點小起伏外，感情生活上都會有點小影響，已有另一半的肖豬朋友感情上會對另一半忽冷忽熱，令對方難以觸摸，影響感情。

財運 吉星照耀，財運亨通

有【紫微】、【龍德】吉星照耀，財運亨通。肖豬朋友在職場上有貴人相助，有望升職加薪，做生意的朋友，商機處處，能開拓新財源。

雖然肖豬朋友有多顆吉星照耀，但都要留意有【暴敗】凶星出現，在龍年裏會為財運會有點小起伏，會令你有意外支出，恐會受人所累，故無必要，不要借錢給別人或者給人作擔保。

生意上要小心處理合同文書，謹防上當受騙，與人合作時須了解對方背景，切勿過於託大。

財運永遠會伴隨那些做好準備， 在自己的工作上勤勤懇懇，踏實向上的人，投資上不要太過高風險，宜作穩健投資的策略。

健康 【天厄】、【亡神】影響 小心發生意外

肖豬朋友去年有【天廚】星的影響，社交應酬特別多，食得多，或許腸胃疾病已經出現，緊接新一年，健康運一般，飲食上要盡量清淡，多接觸陽光及大自然，建立有規律的生活模式。

踏入龍年，有【天厄】和【亡神】凶星，有機會遇上小意外，故此不宜進行爬山、攀石、潛水、滑水、跳降傘等高風險活動。

駕車人士更應當注意安全，遵守交通規則。要注意防止跌倒摔傷，出入要小心地滑，如果感覺到不適要及時就醫。

每月運程小貼士！

農曆正月運程

本月運勢欠佳，衝擊頗多，做任何事情皆應小心謹慎為好，凡事宜按部就班為主，以靜制動。在精神上要隨時做好面對突發問題的準備，從容面對 ，敢於堅持，困難只是暫時的。特別要多收斂脾氣，凡事多忍耐，避免由 於脾氣方面的原因惹出禍端。財運方面有所改善，但仍不宜進行投資，尤其是風險類投資，注意防備財務問題。感情方面應多花時間來陪伴愛侶， 以免感情降溫。

農曆二月運程

本月的運勢相對暗淡，工作事業方面會有不少阻礙，生活上也有一些麻煩 的事發生，可以說任何事都不太順利，一切皆應小心謹慎，凡事不可冒進，宜穩中求進。另外，要注意避免招惹是非，莫管閒事，也要警惕小人，不要誤交損友，以防被騙取錢財。財運方面也難如人意，恐有破財之虞，不宜進行投資。

農曆三月運程

本月運勢有較大好轉，只要用心營謀，凡事可立足於平穩的基礎上求進取，事業發展順暢，更兼得貴人相助，運氣飆升。但要注意防止出現突發情況，警惕由於意外事故而引起的禍端。凡事應親力親為，多勞多得，同時在人際方面可適當活躍些，以改善關係，本月有利人和。

農曆四月運程

本月運勢不穩定，禍福相依而至，凡事要三思而後行，謹慎努力方可保事 業繼續發展。工作壓力比較大，很可能會遇到人為阻礙或意外變故使所有 的努力付諸東流。應注意協調好人際關係，與人多交流，以免關鍵時刻不成助力反成仇，使工作事業毀於一旦。財運沉浮不定，橫財也是如此，不宜作高風險類投資。

農曆五月運程

本月運勢比上月有所改善，但仍難如人意，做事多有阻礙，須全力應對， 用心經營，方有可能平安度過。工作上不宜強出頭，低調為好，對於不必要的交際活動，少參加為妙，自然可以逢凶化吉。注意小人，避免口舌是非，財運低迷，橫財運尚可，仍不宜進行投資，適可而止為好。感情上順其自然為好，不宜強求。要多注意身體健康，好好愛護身體，謹防意外事故。

農曆六月運程

本月運勢可以說是急劇下滑，波折重重，工作事業方面會出現不少阻礙，生活上也有一些是非麻煩發生，讓人難以樂觀起來。一切皆應小心謹慎，凡事不可冒進，宜穩中求進，小心戒備方可平安度過。財運方面雖可，有破財之虞，不宜進行投資。

農曆七月運程

本月運勢平穩向上，謀事可成，事業上只要營謀得當，自然能獲得平穩發展，但要謹記凡事不可急進，步步為營，做決策須深思熟慮才行。另外要 多加注意提防口舌是非，以免因小失大!財運尚可，但要精心理財，控制支出，以免損耗存款。由於橫財不利，最好勿進行風險類投資。身體健康 方面要多進行休息，飲食規律些，提防胃出現問題。

農曆八月運程

本月運勢較為平常，工作事業方面可能會遇到不少阻礙，但終會逢凶化吉 。只須積極做好面對困難的準備，提高警戒，對突如其來的麻煩從容以對 ，一切自會平穩度過。不過凡事還是以小心謹慎為好，切忌感情用事，不要捲入是非圈。財運不錯，不過對風險類投資，還是盡量適可而止為好，避免因貪致貧。

農曆九月運程

本月運勢有所好轉，凡事宜積極進取，工作事業方面只要勤勉經營，應能持續保持好的發展。但要注意不能自作聰明，投機取巧，易弄巧成拙，宜穩中求進。要盡量避免招惹是非，要時刻謹記觀察形勢，靈活處置，財運方面大有起色，只是財務方面會出現些小麻煩，要切記勿貪錢財。感情方面，桃花較旺，單身者有望結識理想對象，應好好把握。

農曆十月運程

本月不如上月般暢順，劫星暗伏，做事會出現阻滯，必須要小心謹慎應對 ，用心經營，平安過渡即好。凡事不可大意，特別是要帶眼識人，提防小 人，以防錢財被騙。財運方面小有進益，可進行投資，適可而止為好。感 情方面出現桃花，會有不錯的異性緣，已婚者要小心桃花劫。注意身體健 康方面的問題，尤其是呼吸疾病。

農曆十一月運程

本月運勢平淡，不過與上月相比已有較大改善。在工作方面有不少阻礙，於事業發展不利，應盡心力去努力，以免事業陷於停滯。但也無須過多憂慮，貴人的助力可使運勢增強，逢凶化吉，轉禍為福。財運方面有所收穫，但有劫財之虞，錢財可能會有破失，不宜借貸，不宜投資，一定要謹慎理財。出門須多加小心，注意飲食健康。

農曆十二月運程

本月為今年的最後一個月，運勢沉浮不定，總體仍相當不錯。事業發展較為平順，雖可能會有些許壓力，但不阻礙發展。肖豬朋友正可乘機積極 進取，以拓展事業的發展。但凡事要沉着應對，踏實用心，切忌過於浮華，財運方面應謹慎投資，尤其是風險類投資，適可而止為好，忌過貪。感情上也有可喜進展 ，但要提防第三者。

肖豬朋友 龍年錦囊

1.【紫微】、【龍德】、【紅鸞】吉星照耀，運勢不錯。

2.有【暴敗】凶星出現，財運、感情運有起伏。

3.今年多女性貴人。

4.打工仔會得上司或老闆提攜，有望升職加薪。

5.吉星加持之下，有利轉工、創業。

6.做生意的朋友，商機處處。

7.不宜進行高危活動。

8.多出席飯局、社交應酬，脫獨機會相當大。

9.根據奇門遁甲的參考年份尾數推算出2007年出生的肖豬朋友，出外旅行機會較多，但小心途中受騙，誤入騙局。

吉祥顏色：紫、紅、白、金、咖啡

吉祥數字:4 、5 、1 、6 、3 、9