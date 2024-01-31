盛勁為背景｜公屋出身中學為愛情入港大　疫情失機師飯碗積極轉型

麥明詩與盛勁為昨日（30日）正式宣布求婚成功，很多人都大讚他們郎才女貌，十分合襯。眾所周知盛勁為是飛機師，不過他的成長過程，就未必太多人知道。他其實是個土生土長「屋邨仔」，在屯門田景邨長大，有兩個家姐、一個弟弟，小時候瞓碌架床、連溫書位置都冇，曾自言輸在起跑線，自己的人生哲學有如《嚦咕嚦咕新年財》一樣：「愈爛嘅牌愈要用心打！」因此靠自己努力考入港大，更成為少數的港產機師。

盛勁為、麥明詩被大家讚郎才女貌。（IG@louisa_mak）

盛勁為是少數的港產機師。（IG@keithshing_）

盛勁為中學時就讀Band 1的「保良局董玉娣中學」，並為「董中人」身份自豪，不過他說自己初中成績不好，200人入面考150名，但高中成績反而好轉，原因竟是因為追女仔。他過往曾在訪問中笑說，自己不懂追女仔，只好死纏爛打，知道對方想入理科、他就去讀理科；知道對方想入精英班，於是就發奮考好成績。他其後都有在社交平台分享過：「其實為溝女（or溝仔）先畀到你做人最大嘅動力，不服來辯🙃」

盛勁為中學已經好靚仔，又自爆為溝女才發奮讀書。（IG@keithshing_）

盛勁為於保良局董玉娣中學讀書。（IG@keithshing_）

盛勁為家境屬基層，不過卻很有家庭溫暖，關係融洽。中五會考那年他醒覺到，家中不會有資源送他去外國，自己必須努力考上本地大學，結果會考有25分，原考直升，高考後再入讀港大經濟金融系。不過，他其實對這些學系冇興趣，而大學三年級時，有港龍機師到港大演講，突然啟發到他原來本地人都可以做機師！於是盛勁為積極惡補英文，用三年時間、屢敗屢試考足三次，16年終於成功考上國泰港龍機師一職，其後更升做副機長，所以他曾鼓勵大家說：「唔好妄自菲薄，俾貧窮限制了想像。」

盛勁為亦是排球健將，讀港大時更是校隊。（IG@keithshing_）

盛勁為同家人關係極好，他感恩自小都有家庭溫暖，成為機師後亦曾同麥大力載父親體驗一下。（IG@keithshing_）

盛勁為經常幫家姐姐夫湊小朋友，亦不時在IG講教小朋友的心得，不知他會否很快做老竇呢？（IG@keithshing_）

成為機師後，他依舊是個屋邨仔，返工放工著住制服搭機場巴出入，亦自言從未因屋邨仔身份感自卑，自己近年才搬出九龍。原來盛勁為以為這是可以做一世的「鐵飯碗」，可惜疫情令他被失業，他亦曾撰長文說：「雖然話天下無不散之筵席，但5年就玩完真係有啲快😅 到而家每朝起身一刻都仲會諗下個月同邊個飛去邊玩，但清醒過來先發現原來game over, 個腦仲未完全接受呢件事，so_sad 😢」不過他仍保持樂天，表示：「我相信這次只是人生股價的小回調，很快會反彈創新高哈哈！」

他曾貼出接受飛行訓練的舊片。（IG@keithshing_）

盛勁為離職後，曾貼出與其他機師的合照。（IG@keithshing_）

他亦果然積極尋求出路，亦在低潮期遇到麥明詩，女方問：「既然呢排得閒，想唔想去電視台做吓part-time啊？當見識吓、識吓女仔囉。」於是他就參加《後生仔傾吓偈》錄影，又參加《衝上雲霄大選》，並獲得亞軍，開始接觸幕前工作，如主持《港生活·港享受》等。

盛勁為在《衝上雲霄大選》奪得亞軍。（IG@keithshing_）

他大展歌喉，都唱得兩嘴。（IG@keithshing_）

盛勁為曾表示，想不到自己土生土長、冇去過外國，都有得主持《港生活·港享受》（IG@keithshing_）

此外，他與朋友合資開點心店（已結業），又做保險經紀等，貪這些工作時間彈性，即使日後有機會再做機師都兼顧得來，他曾說：「無計啦，我哋呢啲無父幹嘅90後，係要諗多啲計、做多啲嘢去生存㗎喇。邊有人打本畀你做生意、幫你畀埋首期買樓丫，right？所以呢，如果你都係想靠自己努力向上，考機師好、做保險又好，非常歡迎搵我傾吓。」

而現時何謂守得雲開，隨疫情放緩後，盛勁為已重返國泰，但由於早前曾離職，飛行里數不足，需要再由低做起，才有望再做機長。

盛勁為有樣有身材。（IG@keithshing_）