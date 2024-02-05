河國榮離世｜回顧TVB御用鬼佬星途高山低谷　中文藝名背後有段故

TVB的「御用阿Sir」走了。2號晚上10點，58歲的河國榮被發現倒在香港西貢將軍澳的一處村屋內，救援人員到達後搶救無效，不幸去世。房間裡沒有發現遺書，警方判定為燒炭輕生。



1988年河國榮加入香港無線，是TVB簽約的第一個外國藝人。最初，他以傳教士造型登上電視劇螢幕，並在接下來的20年裡，創造了眾多特點鮮明的影視形象。「黃金綠葉」河國榮，他的臉實在太熟悉，有媒體評價他：「香港現代劇裡的各種職業，他幾乎都演過。」

不僅如此，身為外國人的他，卻講著一口流利的粵語，對香港生活也是無所不通。他在自己的社交媒體裡，用字正腔圓的廣東話和粉絲們交流，還時不時聊起自己吃早茶的心得。

曾有大批像他一樣特殊的外籍演員在TVB尋夢，經歷了香港文化的黃金時期。後來也隨著香港影視的落寞，生計都陷入窘迫。在許多觀眾眼裡，河國榮就代表了那一個時代。如今，他就這樣突然離開。

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01 警官到機長，經典形象無數

在不少TVB影迷心中，河國榮的模樣早已深入人心。提起「老外警官」，腦海中就會浮現他的影子。1990年，他在溫兆倫主演的《我本善良》中化身英國警司。這是他警官身份的初亮相，一頭金色長髮，造型尚顯稚嫩。

1991年黎明主演的《人在邊緣》，他以陳督察的角色登場。等到《刑事偵緝檔案》、《大時代》，河國榮就已經成了港片的御用員警。自信的造型，堅定的氣質，讓所有觀眾都認為，他就是那個最合適的「阿Sir」。

儘管經常在警匪劇中扮演警長，但河國榮的戲路遠比大家以為的更寬。在《衝上雲霄》裡，他是冷靜老道的Eddie機長。在《隨時候命》裡，他又成了經驗豐富的機師Paul Stevens。

河國榮至今的演藝生涯，拍過大約300部劇集，扮演的角色更是數不勝數。可儘管出演不少，他的戲份卻談不上多，很多時候只不過是作為一個配角乃至龍套。

他最後參與拍攝的是港劇《疊影狙擊》，就在去年10月才上映。然而才過去沒多久，喜愛他的觀眾收到的，就是如此難過的消息。

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02 從Gregory到河國榮，他書寫自己的人生故事

河國榮的本名，叫做Gregory C. Rivers。1965年，他出生在澳大利亞的昆士蘭州。14歲的時候，他和家人一起移居悉尼郊外的小鎮藍山。長大以後，又去了新南威爾士大學學習醫科。

Gregory的生活本應和中國沒有半點關係，但80年代，香港文化的旋風已經開始席捲全世界。在悉尼讀大學期間，Gregory住在學校宿舍。有一天，走廊傳來了很好聽的音樂，他敲門詢問，對面回答：「這是用廣東話唱的歌曲。」

「從那時候起我就好鐘意這些歌，」他說，「放假就去唐人街買，然後跟著歌詞學唱。」

1985年，張國榮來到澳大利亞開演唱會，機緣巧合之間，他被雇為「哥哥」旅程的專職司機，巡演了許多地方。從坎培拉回悉尼的路上，張國榮提出自己開車，和坐在副駕的Gregory 暢談了好幾個小時。他說那個時候的自己，真是「開心死」。

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從此，去香港成了他最大的人生目標。1987年5月，22歲的Gregory隻身出發，身上只帶了5000港幣，和一張單程機票。這是一場尋找機會的旅途，他義無反顧，也不留回頭路。

這個時候開始，他換上了大學同學給他起的中文名——河國榮。河，是他的姓氏River的意譯，「國榮」自不必講，充滿著對偶像的致敬。這個名字伴隨了他接下來三十多年的人生。

剛來香港，河國榮人生地不熟。此前在澳洲學醫，在這裡也難以找到合適的工作。無奈之下，他進入了培訓學校，給本地人當起了英文教師。這一做，就過去了大半年。不過這段經歷，反倒成了他留在香港的最大原因，因為在這裡，他遇到了自己的一生摯愛——Bonnie，張浣澄。

當時，年輕的Bonnie在他的課堂上學習英語。河國榮說，那時覺得這個女孩好寂寞，而她也覺得我很不開心，兩個人互相取暖，就這樣走在了一起。可身為外國人，他在香港的身份有著諸多限制。後來還遇上了簽證過期，申請居留不被許可的狀況。

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看到這一幕， Bonnie毅然決定和河國榮完婚。儘管這時兩人才認識一年都不到，儘管父親也對此表達了堅決的反對。從此，河國榮在香港有了新的港灣。

婚禮當天的他一身帥氣西裝，手捧鮮花敲開新娘家的大門，給了這份來之不易的情感一個大大的擁抱。而收穫愛情的河國榮，終於在事業上也有了轉機。

1988年，他在街頭看到了TVB招募外國人的海報，要求只有一個——會說粵語。才來幾個月的他，粵語大部分是聽歌自學，水準也就是剛入門，但他還是試著報了名，最後成功被錄取。

對那時的河國榮而言，這就是「撿到了大餡餅」。但他並沒有駐足不前，而是緊緊抓住這次機會，苦練表演技巧。在TVB的最初幾年，河國榮直言壓力非常大。中文本不是母語的他，不僅要花大量時間看劇本，還要反復學習發音腔調，練習對白。

他說，幸好自己夠乖夠努力，才沒有被導演罵。下班以後回到家，他還要掏出自己買的廣東話磁帶《Basic Cantonese in 100 Hours》，花好幾個小時跟讀，才慢慢地熟悉了語感。好在河國榮的堅持，最終也結出了果實。

03 異鄉尋夢記，坎坷的歲月

儘管在劇中，河國榮經常出入在各式各樣高大上的場合。可螢幕之外的他，和紙醉金迷的香港生活半點搭不上邊。2008年，他離開工作了20年的香港無線，說自己已經待得太久，現在需要跳出舒適圈。

其實，TVB也在走下坡路。接替河國榮簽約的另一個外籍演員，只做了2年就沒再繼續。他說TVB工資太低了，糊口都做不到。以至於後來只能到內地當起了婚禮司儀。

2014年，河國榮在西貢租了一個不大的攤位，販賣咖啡，還有太太Bonnie手工製作的珠寶首飾。價格不貴，但畢竟地處偏僻，生意難言興隆。有媒體來採訪，他也絲毫不掩飾自己藝人的身份，說「大家不過都是為了生活而已」。

同時，長期以來在影視行業摸爬滾打，生活不規律已經成了河國榮的常態，步入中年以後，他的身體每況愈下。2015年開始，他遭遇了嚴重的胃酸反流，三個月不能說話。喉嚨的狀況已經沒法繼續錄製唱片，他剛起步的音樂夢想就此中斷。

2017年，他做了一場大手術，切除了右耳後側的基底細胞惡性腫瘤。後來查出心率不齊，又是經歷了兩次開刀才緩解。唯一能夠慰藉的，或許只有他和妻子二人幾十年如一日的相互扶持。

由於Bonnie患有心臟病，河國榮和她決定不要孩子，而是養了十幾條狗作為陪伴，平時住在村屋裡，閒暇辰光出去逛逛，也算閒適。但經濟上的壓力始終圍繞著河國榮。有段時間他說自己：「每個月都在想，錢可以從何來？」

2020年，他為了籌集藥費給陪伴家人多年的狗狗治病，欠下了80多萬港幣的債務。甚至還一度到了向港府申請防疫基金以應付生活支出的地步。

為了謀生，最近幾年，河國榮也有來內地活動。他接過一些內地的影視劇，還很自豪地跟朋友說：「我在橫店的時候，他們都覺得我的國語不太差。」

影片之外，河國榮也積極地和大家分享他的生活。他在自己的主頁裡po出各種風格的內容，從粵語用詞的講究，到茶餐廳點餐的細節，再到入鄉隨俗的「老外」體驗，花樣繁多。

不同的社媒平臺上，河國榮有幾十萬粉絲關注，影響力不小。但所有的這一切，在2022年戛然而止。此後一年多的時間裡，他的社交媒體再沒有更新過。而3個月前太太因病去世，終於成為了壓倒他的最後一根稻草。

1985年第一次見到張國榮，是河國榮香港夢的開始，他把這個名字當成了自己一生的注腳。這次在西貢清水灣，救援人員見到的是一個尚有餘溫的火盆。河國榮用這種方式向我們告別，也許是為了最後感受一次這個世界留給他的溫度。就好像37年前，初來港島的他，從還很年輕的女孩Bonnie身上感受到的那樣。

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