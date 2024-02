河國榮離世｜為自給自足做農夫　三個月前突然停止更新成果post

河國榮昨日傳出離世消息,終年58歲。

河國榮在早兩年因疫情關係,開始了自己種菜的「兼職農夫」計劃。他曾接受訪問時說: 「由於自己是在農場長大的,在還是小朋友時, 爸爸已特别在家裏劃出半畝地,給我和兩個妹妹耕種,曾經種過青豆及青瓜, 然後帶到市場售賣。 不過那已經是很多年前了,自己早已忘記耕種的經驗,所以現在要重新學習。幸好我在網上看到美國有一位女農夫, 有三十多年耕種經驗的,她是用簡單的方法去種植有機蔬菜, 而且不需要佔用很多地方,我覺得她的方法很適合應用於市區,包括香港在內!」

上年10月仍有在社交平台post出自家種植。(fb@河國榮)

親自施肥。(fb@河國榮)

他自言做「兼職農夫」並不代表河國榮要放棄做演員,說:「我仍然很熱愛演戲及唱歌! 耕種只是為了將來可自給自足,不用擔心糧食短缺的問題。雖然我不知道今次種菜會否成功,不過自己的人生格言一向都是會否成功,不過自己的人生格言一向都是dare to dream (敢於夢想敢於夢想) 。我經常對。我經常對人說,你不嘗試就永遠不知道會否成功呢(人說,你不嘗試就永遠不知道會否成功呢(failure is guaranteed when you don't try) 。」

河國榮開始了自己種菜的「兼職農夫」計劃。

河國榮本來每一個月左右便會post一次種植成果,但自10月29日之後便再沒有update,社交平台之後只剩下推銷產品影片。

