專訪｜陳浩民樂意重返TVB唔會開任何條件：我一直等電話

還記得嗎？他是電視劇《天龍八部》的段譽﹑《西遊記2》的孫悟空﹑《封神榜》的哪吒﹑《天子尋龍》的李隆基…沒有錯他就是現年54歲的陳浩民（Benny）。久違16年時間，他重回香港公仔箱為TVB接拍古裝劇《狀王之王》 ，令不少觀眾相當驚喜。而有幸地《香港01》與他有約，一起閒談着他對事業﹑家庭﹑婚姻甚至過去影響其至深的負面新聞等，他都完全沒有避諱，為人相當大方。

陳浩民久違為TVB拍劇。（陳浩民微博圖片）

因林子聰接拍《狀王之王》

自從2008年在TVB推出古裝劇《搜神傳》後，他就將重心轉移內地發展，並做得有聲有色。而相隔16年後重回娘家拍劇，原來只因《狀王之王》的監製兼好友林子聰的邀請所以才接拍，他表示：「契機是林子聰邀請還有張達明，我同子聰前十年合作無間，跟他合作很多電視劇，今次他幫TVB監製電視劇，當然一定要支持。」

而在劇集中他飾演陳夢吉一角，而翻查資料該角色有不少前輩曾飾演，就好像陳小春（《鐵咀銀牙》）﹑周星馳（《算死草》）等，問到怕不怕角色被拿來與他人比較時，他就輕鬆表示：「第一別人要拿你跟他人比較，自己不能控制。第二其實純粹是一個名字而已，我在劇裡面出現的次數其實不太多，主要是客串，你說要比較的沒辦法比。我覺得不同的年代有不同的陳夢吉，觀眾的口味會隨之而變化，經典的角色我們一定動搖不了，但我覺得在經典裡面，可以尋求一些新的出路，賦予這個角色新的生命，或者希望帶領觀眾去一個不同的角度去欣賞這個角色。」

陳浩民因為林子聰而接拍《狀王之王》。（梁碧玲攝）

不拒絕重回TVB拍劇，陳浩民：「我一直在等他們（TVB）的電話。」

16年後重回 TVB拍劇，陳浩民表示見到不少好朋友非常開心，還揚言與多位後輩合作擦出了不少火花，更對劇集男主角王浩信讚不絕口：「他當然是很好，第一兩屆視帝，第二我當時看《踩過界》已經非常欣賞他，再加上這一次可以真實地跟他拍戲，我自己也獲益良多。」績問到之後有沒有機會重回娘家TVB拍劇，他就二話不說：「當然有，其實我一直在等他們（TVB）的電話。（有沒有說需要甚麼條件呢？）沒有，我不會開甚麼條件，我覺得開甚麼條件也沒意思，最重要是他們有沒有時間，我適合拍不？適不適合角色，這個才最重要。我憑甚麼開條件，我所有的條件都是TVB給予的，我怎麼可能在他們面前開條件，我覺得這樣做不對，做人要飲水思源。（只要珍姐一通電話就可以？）是呀！當然啦！」強調只要TVB找他拍，他就會接拍。

陳浩民不拒絕回TVB拍劇。（梁碧玲攝）

不在乎被網民叫賤男

香港觀眾除了對陳浩民飾演的古裝劇印象深刻之外，其在2011年被媒體踢爆在橫店拍攝期間對女演員陳嘉桓酒後失態的行為亦令大家難以忘記。雖然事件已過去多年，但其身影又再次出現香港公仔箱，問到可否怕觀眾勾起種種負面新聞，再次引來討論時，他就表示：「怎麼樣也要面對，就算我拍不拍別人會記得的始終也會記得，嘴巴生在別人哪兒，到時候再算。做這一行已預備了要面對，無論是好還是壞的新聞都要面對。」心態非常之好。

而提到早前在微博他回應《王寶釧挖野菜》梗的話題，而引來不少網民批評擊，直指他戲內戲外都是渣男甚至賤男，對此他完全沒有避諱表示：「我沒有在管，喜歡我的人會繼續喜歡，你不明白我，我在講再多你也是不喜歡我，所以不用管。我有一班喜歡的人，我服侍他們就行，我幹嘛要去服侍那些，明明有人喜歡我，我那麼賤去服侍那些不喜歡我的人，你不喜歡我就繼續不喜歡我，沒辦法，就這麼簡單。」

陳浩民完全不在乎網民的看法。（梁碧玲攝）

陳浩民：「我也煩過不少的錯」

娛樂圈是一處充滿五光十色的環境，更何況內地的娛樂圈市場更大，提到他在內地發展多年，有否曾被誘惑，他就表示：「我不覺得有誘惑，每個人看事情不同，有些人會覺得是誘惑，但對於我來說是陷阱。既然你說的是誘惑，背後有一些洞讓你踩下去，盡量少去接觸這些負能量的東西。（太太有沒有叫你少跟女藝人接觸？）這些不用太太說自己也知道，我也犯過不少的錯，如果再犯的話真的長不大，我都50有多，該學的事情也學過了，該犯的錯也錯過了，總之將你以前的經驗累積起來繼續走你餘下的路。」

拍感情戲不需要向太太報備。（梁碧玲攝）

而提到拍攝感情戲時，需不需要跟太太報備，他就表明從不需要向對方報備：「因為她知道，當我拍戲時我身體不屬於我的，我靈魂是屬於我太太。但當我拍戲時，我身體是出租了給這個角色，所以我是為這個角色服務的，我也知道我不會因為這樣，我有精神出軌肉體出軌的問題，因為演員本來就是要服務角色。」

好恩愛。（梁碧玲攝）

13年婚姻保鮮之道，陳浩民：「聽老婆話。」

身為娛樂圈多仔公的他，不經不覺同太太蔣麗莎至今走過13個年頭，依然恩愛如初，在現場訪問時，她一直跟隨陳浩民的背後，還為他整理頭髮，甚至拍照記錄工作瞬間，畫面相當幸福。然而在婚姻道路上，他們曾經歷不少困難，而問到如何保鮮時，他就二話不說：「聽老婆話，不要跟老婆爭吵，老婆永遠是對的。」而提到家中育有四名子女，在經濟上壓力大嗎？他就輕鬆表示：「壓力每一天都有，沒有人覺得錢是賺得夠的，目前來說我們物資尚算充足。」又揚言太太有做直播帶貨，減少家庭負擔。

陳浩民大方分享13年婚姻保鮮之道。（梁碧玲攝）