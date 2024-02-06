滕麗名被表情包累事 被網民批擺款黑面：有時我真係黑咗都唔知

無綫處境喜劇《愛•回家之開心速遞》日前成班演員到深圳出席宣傳活動。期間有熱情粉絲向「熊尚善」滕麗名送上禮物，片中見到滕麗名望向粉絲後，突然皺起眉頭口噏噏，之後繼續皺眉，神色凝重。影片一出有網民留言狠批勝麗名擺款，搞到拍片者出來澄清指勝麗名只是用表情回答了 ，她不能收」

滕麗名望向粉絲後，突然皺起眉頭口噏噏，被網民托批擺款。

滕麗名（阿滕）今日（6/2）現身油塘出席無綫處境塘劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實因為當時我哋係排住隊咁向前行，而保安就指示我哋繼續行，旁邊粉絲想同我影相，我就同佢講講真係唔得。明白到佢哋山長水遠嚟到，我都好想同佢哋影相，但礙於我唔想打散咗成條隊影響到其他。但其實如果本身係 Fans club 係有安排到佢哋可以喺邊度見。」

滕麗名一向表情豐富，性格平易近人。（吳子生攝）

被問到會否擔心自己太過表情包，易惹人誤會擺款黑面？阿滕笑言：「其實都咁多年，不論男或女都繞住我，咁其實呢啲嘢就唔需要去介懷。因為呢樣嘢係自己嘅風格嚟，我覺得幾好吖，而且氣場呢樣嘢又唔係個個都有，你估想練就練到呀？其實佢哋有啲人都見過我溫柔，就係我對我老公嘅時候，哈哈，佢哋係完住側目。（透過今次嘅機會，令大家加深了解你，明白你只不過係表情包豐富！）哈哈，咁可能有時我真係黑面，黑咗都唔知，哈哈！」

滕麗名好親民。（吳子生攝）