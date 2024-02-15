專訪｜王浩信離巢自爆有與內地公司接洽　姚子羚指劇集檔期有玄機

過往有不少影視作品以宋世傑為題材均大受歡迎，其中在1997年TVB推出由張達明主演的劇集《狀王宋世傑》就是代表作之一。而沒想到在相隔27年後，TVB再次翻拍宋世傑題材名為《狀王之王》，更找來張達明擔任監製及演出一角，而新版宋世傑則由視帝王浩信（Vincent）出演，有幸地《香港01》與Vincent及女主角姚子羚有約，大談劇中趣事及回應該劇被指是炮灰劇檔期的新聞，直言對劇集有信心，相信好的劇集會有好的回報。

新舊宋世傑合作，令不少網民相當期待。（張達明微博圖片﹑王浩信微博圖片）

兩代宋世傑合作不怕被比較

1997年由張達明主演的《狀王宋世傑》大受好評，相隔多年後王浩信成為新一代宋世傑，兩者間難免會被拿出來比較。而問到這個問題時，他就二話不說：「比較都正常的，所以我們也請了達明老師一起來演，那就沒有比較。所以與他之前那一部是不同的，都有看他之前的版本，他那個是公堂戲會比較多，我們這個偏向喜劇，所以性質上是蠻不同的，希望能夠給觀眾帶來新驚喜。」

張達明版的宋世傑早已深入民心，而恰巧地他又是該劇的監製，甚至會在劇中出演一角，不禁令筆者好奇，在拍攝現場時，他有沒有以過來人的身份指教王浩信如何演繹宋世傑一角呢？對於這個問題王浩信就表示：「沒有，他對於我的處理，在一開始圍讀的時候，他已經覺得OK，我就跟着我的節奏去走。反而跟阿聰（林子聰）在喜劇上的交流會多一點，因為他每天都在現場，所以我們每一場戲每一個想法都不吝嗇拿出來分享。」

王浩信不怕新劇被比較。（梁碧玲攝）

王浩信扮女人自認難度高

《狀王之王》充滿喜劇元素，其中有一幕是王浩信需要扮女人去查案，從預告片可見他扮起女人維妙維肖，與金剛扮的女人，形成強大對比。但對於扮女人這件事，他表示難度亦非常高：「其實演繹一個女性，對於一個男性來說是很高難度，在聲線、走路姿態、每日花的時間在妝容上，還有口音，我賦予這個女士是東北人來的，很多東西都是按實情實理去處理這個角色，所以將內心那一份女性的感覺拿出來。」而在身邊的女主角姚子羚就笑說：「第一眼他化完妝試完出來，我說那麼漂亮。金剛是有點難信服，但你（王浩信）OK的。」

王浩信扮女人維妙維肖。（王浩信微博圖片）

王浩信表示扮女人有難度。（梁碧玲攝）

姚子羚扮男人最辛苦是鬍鬚問題

除了王浩信在戲內扮女人之外，姚子羚更作出很大犧牲化醜妝扮男人，問到扮男人最辛苦的地方是甚麼時，她就表示黐鬍鬚這個部份很辛苦：「吃飯會比較辛苦，我終於明白男演員當他們拍一些古裝劇要貼頭套和黐鬍鬚，其實是很不容易，因為吃飯時是要脫掉它，用酒精去脫，有時候會過敏。」

男人扮女人，女人扮男人，劇集內容笑料百出，在如此開心的氣氛下，她就透露在拍攝時經常會忍不住笑的：「其實在這部劇我們有很多很開心的氣氛，不一定是在拍攝中，反而cut機後，最好笑是花絮。」而王浩信就表示在排練的時候，忍笑比較多。

姚子羚在劇中扮男人。（王浩信微博圖片）

姚子羚認為扮男人最辛苦是鬍鬚問題。（梁碧玲攝）

不認同《狀王之王》是炮灰劇

《狀王之王》題材吸引，還有集合多位久未現身TVB平台的演員，就好像陳浩民﹑張達明等，不少網民對該劇抱有期望。但劇集最後卻被安排在新年期間播出，不禁令不少網民直指是炮灰檔期，更猜測是與王浩信不續約TVB一事有關，但對此他就不認同：「我不覺得《狀王之王》是因為我簽約與否，而定斷這部劇要放在甚麼的檔期。現在我也是在拍TVB的《黑色月光》也是今年大家會關注的劇，所以我覺得TVB對我很好。第二我覺得他（TVB）的考量是因為這部劇是喜劇，想在新年大家開開心心，作為一個賀歲片的形式，對於香港有很多人去了旅行，但對於大灣區有很多人回家，所以對於大灣區是一個好的檔期。」更揚言深信好的劇集會得到好的回報。

王浩信不認為《狀王之王》是炮灰劇。（梁碧玲攝）

同樣地姚子羚亦認為該劇被安排在新年期間播出，是想觀眾感受開心氣氛：「我覺得現在的劇沒有在分甚麼時段，我不覺得台慶劇或者在新年期間播就是不好，我覺得說來說去最重要的是一部劇大家喜不喜歡，我相信如果一部有質素，大家喜歡的劇，觀眾會想去追看的。有時候我覺得不一定是因為某檔期而去考量那麼多東西，我覺得在這個時候推出，因為我在想是大家很久沒有看古裝劇，而且是開心的劇，希望可以在農曆新年大家開開心心，希望可以帶到歡樂給大家。」

姚子羚認為劇集被安排在新年期間播出，是想帶歡樂給觀眾。（梁碧玲攝）

內地發展不介意從配角演起

因為想離開舒適區去嘗試不同的挑戰的王浩信，在去年12月時就自爆已與TVB結束17年賓主關係。而近年他陸續參與不少內地綜藝節目拍攝，在內地曝光率亦相當高，問到將重心轉移內地發展時，可能要重新開始沒有那麼快可擔演男主角位置，對此他表示不介意：「我覺得每一個角色都是他人生當中的主角，所以你怎麼樣去豐富角色，是你作為演員的責任。我覺得如果我去了一個劇組，他不是主角，我能夠遇到一些很好的對手，很能夠理解我的創作導演或者很好的拍攝團隊，我覺得沒有問題，只要你展現到作為演員的專業，他們就會看得見你的光。我不選擇，我反而着重好的劇本。」亦坦承有與內地多間公司洽談過，但因為正拍攝新劇而沒有時間去考慮，趁這段時間給予自己空間，好好作出思考。

王浩信坦承不介意從配角演起。（梁碧玲攝）