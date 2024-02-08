堂本剛驚傳退出尊尼事務所　KinKi Kids恐解散？與堂本光一有共識

日本雙人男團KinKi Kids成員堂本剛1月才閃電發表喜訊，宣布與女團桃色幸運草Z隊長百田夏菜子結婚，粉絲好不容易接受這件事，冷靜下來，沒想到今（8）天再傳震撼消息，日本狗仔爆料堂本剛準備離開已經待了近30年的尊尼事務所！



根據日本媒體《新聞郵報SEVEN》今天報導，一位演藝圈相關人士透露，其實堂本剛從以前就認為要是尊尼事務所創辦人喜多川強尼過世，自己也要離開公司。正好去（2023）年尊尼事務所就因為喜多川強尼的性醜聞而面臨動盪，體制大改革，也因此不斷尋求周遭人士建議。

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由於尊尼事務所的名字已經走入歷史，現在分為處理賠償受害者的「SMILE-UP.」，以及今（2024）年春天開始會處理藝人代理合約的「STARTO娛樂」，公司也要跟旗下藝人重簽合約，不少人就以此為契機結束與公司的合作。業界人士就表示：「其實（堂本）剛正好遇2月中要重簽合約的時間點，不過據悉他已經下定決心沒有要續約，要離開公司了。」

報導中也提到，KinKi Kids作為尊尼當中少見的雙人團體，兩個人的路線也大異其趣，堂本剛在音樂上相當有自己的想法，被認為是偶像公司中相當不一樣的存在；堂本光一則是走正統王子路線，也長年擔任音樂劇《SHOCK》的總負責人，被認為是最能繼承喜多川強尼娛樂精神的藝人之一。面對喜多川強尼的性醜聞，兩人對外的態度也相當分明，相較於低調的堂本剛，堂本光一則是認為應該要擔負起罪罰的十字架。

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另外，堂本剛今年初突然拋出宣布跟百田夏菜子結婚的震撼彈，有了人生伴侶後，似乎也給了堂本剛好好思考人生未來規畫的機會。，兩人雖然保持互不干涉的微妙距離，但已經合作多年，早就是超越言表的關係，因此對於「KinKi Kids」的存廢，業界認為兩人的看法應該一致，「對於陪伴他們演藝生涯一大部分的團名『KinKi Kids』，兩人絕對是想保留下來的，他們的想法應該都是一樣的。之後堂本剛會開個人公司，但是就算跟光一分開，也絕對不會用上解散兩個字的。」

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